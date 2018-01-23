Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Hafta içi her gün Show TV
ekranlarında olan Seda Sayan
'ın yeni formatlı programı "Seda Sayan'la
"da ünlü konukları ağırlamaya devam ediyordu.
Gülben Ergen, Demet Akalın, Ferman Toprak ve birçok ünlü ismi konuk eden Seda Sayan
'ın son programı bu hafta yayınlanmadı.
SEDA SAYAN'LA NEDEN YOK? YAYINDAN MI KALKTI?
Seda Sayan'a Show TV'den atak mı geldi? Yaptığı diğer programlarla RTÜK ile başı uzun süre derde giren Seda Sayan'ın fişi mi çekildi? Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Seda Sayan'la ne zaman yayınlanacak? Ekrana veda mı etti? İşte, merak edilen soruların cevapları...
Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın hazırlayıp sunduğu Seda Sayan'la programı dün ekrana gelmedi. Show TV ekranlarında yayınlanan programın akıbeti ise merak konusu oldu. Daha önceki formatlarda da yayın usullerini ihlal eden programları ceza alan Seda Sayan'ın ekranda olmayışı yine bu nedene bağlı.
RTÜK'TEN CEZA ALDI, BİR SÜRE EKRANDA YOK!
Hafta içi her gün saat 16.00'de Show TV ekranlarında olan Seda Sayan'la dün ekrana gelmedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan
(RTÜK)
ceza alan Seda Sayan'la 2 gün süre ile ekranda olmayacak.
Seda Sayan'la 25 Ocak Perşembe günü ise Show TV'de yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.
Seda Sayan'dan Murat Karabova açıklaması (Murat Karabova kimdir?)
Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu! (Ebru Yaşar Seda Sayan'a konuk oldu)
Çiğdem Saltık