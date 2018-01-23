Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

SEDA SAYAN'LA NEDEN YOK? YAYINDAN MI KALKTI?​

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Çiğdem Saltık

Hafta içi her günekranlarında olan'ın yeni formatlı programı ""da ünlü konukları ağırlamaya devam ediyordu.Gülben Ergen, Demet Akalın, Ferman Toprak ve birçok ünlü ismi konuk eden'ın son programı bu hafta yayınlanmadı.Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın hazırlayıp sunduğu Seda Sayan'la programı dün ekrana gelmedi. Show TV ekranlarında yayınlanan programın akıbeti ise merak konusu oldu. Daha önceki formatlarda da yayın usullerini ihlal eden programları ceza alan Seda Sayan'ın ekranda olmayışı yine bu nedene bağlı.Hafta içi her gün saat 16.00'de Show TV ekranlarında olan Seda Sayan'la dün ekrana gelmedi.ceza alan Seda Sayan'la 2 gün süre ile ekranda olmayacak.Seda Sayan'la 25 Ocak Perşembe günü ise Show TV'de yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.