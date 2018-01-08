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Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!

'Dostum' dediği Seda Sayan'ın programına konuk olan Gülben Ergen düşmanlarına gövde gösterisi yaptı. Programa güle oynaya çıkan Gülben Ergen, 'Bir insanın ölümü seyredilir mi? Benim ölümümü seyrettiler' dedi

08 Ocak 2018, Pazartesi 16:55
Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!
Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, düşmanlarına resmen gövde gösterisi yaptı.

​"GÖBEK ATARAK ÇIKIYORUM PROGRAMINA"

Seda Sayan, "Zor zamanlarında eden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

"Aylarca ekranda benim ölümümü izlediler! Bir daha insan içine çıkamaz dediler benim için! Ne yaptım ben, ne? Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım."

"MUSTAFA ERDOĞAN HEP YANIMDA"

Eski eşi Mustafa Erdoğan'ın hep kendisine destek olduğunu anlatan Gülben Ergen, "Ben yalnız değilim. Eski eşim hep bana destek oldu. Benim dava açtığım kişilere bir dava da o açtı" dedi.




 


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