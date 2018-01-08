Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler!

​"GÖBEK ATARAK ÇIKIYORUM PROGRAMINA"

"MUSTAFA ERDOĞAN HEP YANIMDA"

Çiğdem Saltık

ekranlarında'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olançok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, düşmanlarına resmen gövde gösterisi yaptı.Seda Sayan, "Zor zamanlarında eden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:"Aylarca ekranda benim ölümümü izlediler! Bir daha insan içine çıkamaz dediler benim için! Ne yaptım ben, ne? Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım."Eski eşi Mustafa Erdoğan'ın hep kendisine destek olduğunu anlatan Gülben Ergen, "Ben yalnız değilim. Eski eşim hep bana destek oldu. Benim dava açtığım kişilere bir dava da o açtı" dedi.