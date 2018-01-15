Seda Sayan'ın programına katılan Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında?

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Star TV'denda, söylediği şarkılar ve sempatik halleriyle büyük bir beğeni toplamıştı. İkili bugünna katıldı.20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan Ferah Zeydan ailesinin en küçük bireyidir.Henüz ilkokulda güzel sesi o zaman ki müzik öğretmeni tarafından beğenilmişti. En büyük hayali o zamanlar bir gitar kursuna yazılmaktı. Ama ailesinin maddi durumu nedeniyle bu gerçekleşmedi.Yıllar sonra okulundaki gitar kursuna yazılan Ferah Zeydan’a ailesi de o zaman en büyük isteği olan gitari süpriz olarak almıştı.Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.Daha sonra sokak müzisyenliği ile harçlığını kazanan Ferah Zeydan’ı zamanla tüm Mersin halkı tanıdı.Sonra Star TV ekranlarında X Faktör Star Işığı programa katılıp tüm ülke onu ve sesini tanındı.Şimdiler de Sinan Akçıl ile beraber yaptığı düet olan 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkısıyla ününe ün kattı diyebiliriz.