Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Seda Sayan'ın programına katılan Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın programına bugün Sinan Akçıl ve müziğe kazandırdığı 24 yaşındaki Ferah Zeydan katıldı. Herkes Ferah Zeydan'ın kim olduğunu merak etti. İşte Ferah Zeydan hakkında bilgiler...

15 Ocak 2018, Pazartesi 17:15
Seda Sayan'ın programına katılan Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında?
Star TV'de X Factor Star Işığı yarışma programında Sinan Akçıl'ın keşfettiği Ferah Zeydan, söylediği şarkılar ve sempatik halleriyle büyük bir beğeni toplamıştı. İkili bugün Seda Sayan'ın programına katıldı.



FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Ferah Zeydan 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan Ferah Zeydan ailesinin en küçük bireyidir.

Henüz ilkokulda güzel sesi o zaman ki müzik öğretmeni tarafından beğenilmişti. En büyük hayali o zamanlar bir gitar kursuna yazılmaktı. Ama ailesinin maddi durumu nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Yıllar sonra okulundaki gitar kursuna yazılan Ferah Zeydan’a ailesi de o zaman en büyük isteği olan gitari süpriz olarak almıştı.

Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Daha sonra sokak müzisyenliği ile harçlığını kazanan Ferah Zeydan’ı zamanla tüm Mersin halkı tanıdı.

Sonra Star TV ekranlarında X Faktör Star Işığı programa katılıp tüm ülke onu ve sesini tanındı.

Şimdiler de Sinan Akçıl ile beraber yaptığı düet olan 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkısıyla ününe ün kattı diyebiliriz.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

Son dakika... Cengiz Kurtoğlu'nun ağabeyi hayatını kaybetti

Sunucu Zahide Yetiş, canlı yayında hamile olduğunu duyurdu (Zahide Yetiş kimdir?)

Sunucu Zahide Yetiş, canlı yayında hamile olduğunu duyurdu (Zahide Yetiş kimdir?)
Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)
Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Demet Akalın'dan İdo Tatlıses'e: Gelinimiz pek güzel

Demet Akalın'dan İdo Tatlıses'e: Gelinimiz pek güzel
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu

Alişan ve Buse Varol'un aileleri buluştu
Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!

Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!
Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti

Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti
Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet

Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet