Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın çok bozuldu (İşte nedeni)

Show TV ekranlarındaki programında Demet Akalın ve Okan Kurt'
u konuk alan Seda Sayan
, yine çok konuşulacak bir programa imza attı.
Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay
'a da yer verilince şarkıcı gerildi.
DEMET AKALIN'IN YÜZÜ DEĞİŞTİ
Demet Akalın
, büyük aşkı İbrahim Kutluay
ile "Senin Anan Güzel mi?"
şarkısında kamera karşısına geçmişti.
İbrahim Kutluay
, Demet Şener
ile Demet Akalın
'ı aldatınca şarkıcı çok zor dönemlerden geçmişti.
Demet Akalın'dan Demet Şener'e dikkat çeken aldatma göndermesi
Seda Sayan
'ın programında da dün bu klibe yer verilince Demet Akalın
'ın yüzü değişti.
OKAN KURT TEPKİSİZ KALDI
Videonun gösterilmesinin ardından Demet Akalın
'ın resmen yüzü değişti. Okan Kurt
'un ise duruma tepkisiz kalması "Videoda yer alan İbrahim Kutluay'ı görmedi mi?" sorusuna akıllara getirdi.
İŞTE O VİDEO:
SEREN SERENGİL'DEN SONRA DEMET DE TAKİPTEN ÇIKARDI
Öte yandan Demet Akalın Instagram
hesabından Seda Sayan'
ı takipten çıkardı. Dün de Seren Serengil
Seda Sayan için 'Sanki biz iftira atmışız gibi davrandı. Gülben Ergen'in hiç haberleri çıkmamış da biz onca şeyi biz uydurmuşuz gibi gösterdi.' diyerek şarkıcıyı takipten çıkarmıştı.
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Çiğdem Saltık