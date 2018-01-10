Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın çok bozuldu (Seda Sayan'dan açıklama var)

DEMET AKALIN'IN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Demet Akalın'dan Demet Şener'e dikkat çeken aldatma göndermesi

OKAN KURT TEPKİSİZ KALDI

İŞTE O VİDEO:

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Show TV ekranlarındaki programındau konuk alan, yine çok konuşulacak bir programa imza attı.Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi'a da yer verilince şarkıcı gerildi., büyük aşkıileşarkısında kamera karşısına geçmişti.ile'ı aldatınca şarkıcı çok zor dönemlerden geçmişti.'ın programında da dün bu klibe yer verilince'ın yüzü değişti.Videonun gösterilmesinin ardından'ın resmen yüzü değişti.'un ise duruma tepkisiz kalması "Videoda yer alan İbrahim Kutluay'ı görmedi mi?" sorusuna akıllara getirdi.Öte yandanhesabındanı takipten çıkardı. Dün deSeda Sayan için 'Sanki biz iftira atmışız gibi davrandı. Gülben Ergen'in hiç haberleri çıkmamış da biz onca şeyi biz uydurmuşuz gibi gösterdi.' diyerek şarkıcıyı takipten çıkarmıştı.Seda Sayan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:''Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, nikah şahidi olduğum Okan Kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına özür diliyorum. Senden ve eşinden özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldim. Benim haberimin olması mümkün değil... Sabaha kadar ağladım. İster kabul edin, ister etmeyin... Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler... Kimseyle küs kalmak istemiyorum.''