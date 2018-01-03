Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Seda Sayan'ın yeni programı 8 Ocak'ta başlıyor (İlk konuk Gülben Ergen)

Eğlenceli formata döneceğini söyleyen Seda Sayan, 8 Ocak'ta ilk yayınına çıkacak. Seda Sayan'ın ilk konuğu ise Gülben Ergen olacak

03 Ocak 2018, Çarşamba 17:24
Seda Sayan'ın yeni programı 8 Ocak'ta başlıyor (İlk konuk Gülben Ergen)
Show TV'de Uğur Arslan ile cinayetler çözen Seda Sayan, yaptığı program tutmayınca eğlenceli formata döneceğini söylemişti.

Seda Sayan'ın yeni programının ilk fragmanı yayınlandı.

İLK KONUK GÜLBEN ERGEN, İKİNCİ KONUK İSE...

Seda Sayan'la ismi ile 8 Ocak'ta başlayacak olan programın fragmanını Instagram'dan yayınlayan Seda Sayan, ilk bölümde Gülben Ergen'i konuk edecek.

Gülben Ergen: Susmak beni daha güçlü bir kadın yaptıGülben Ergen: Susmak beni daha güçlü bir kadın yaptı

Seda Sayan, ikinci bölümde yani 9 Ocak'ta da Demet Akalın ve Okan Kurt'u ağırlayacak.



Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştıLerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı

İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can'dan sonra Seda Sayan da gençleşti)İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can'dan sonra Seda Sayan da gençleşti)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu
Türk dizilerinden ekonomiye milyon dolarlık katkı!

Türk dizilerinden ekonomiye milyon dolarlık katkı!
Ünlülerin anneleri

Ünlülerin anneleri
Söz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Cem karaca sürprizi)

Söz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Cem karaca sürprizi)
Gupse Özay kilo verdikçe gardrobu yeniliyor

Gupse Özay kilo verdikçe gardrobu yeniliyor
Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!

Kıvılcım Ural’dan takipçisini şoke eden cevap!
Betül Şahin kimdir? (Bodrum'da buz gibi suya giren Betül Şahin şaşırttı)

Betül Şahin kimdir? (Bodrum'da buz gibi suya giren Betül Şahin şaşırttı)
Neşeli Günler'in Ahmet'i bakın nasıl değişti

Neşeli Günler'in Ahmet'i bakın nasıl değişti
20 yıl sonra muradına erdi

20 yıl sonra muradına erdi
Bir zamanlar kızları peşinden koşturan Kaan Girgin'in şimdiki hali şaşırttı

Bir zamanlar kızları peşinden koşturan Kaan Girgin'in şimdiki hali şaşırttı
Demet Akalın ve Özlem yıldız barıştı

Demet Akalın ve Özlem yıldız barıştı