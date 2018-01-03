Seda Sayan'ın yeni programı 8 Ocak'ta başlıyor (İlk konuk Gülben Ergen)

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Çiğdem Saltık

deile cinayetler çözen, yaptığı program tutmayınca eğlenceli formata döneceğini söylemişti.'ın yeni programının ilk fragmanı yayınlandı.ismi ile 8 Ocak'ta başlayacak olan programın fragmanını Instagram'dan yayınlayan, ilk bölümde'i konuk edecek., ikinci bölümde yani 9 Ocak'ta dave'u ağırlayacak.