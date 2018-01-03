Seda Sayan'ın yeni programı 8 Ocak'ta başlıyor (İlk konuk Gülben Ergen)

Show TV'de Uğur Arslan ile cinayetler çözen Seda Sayan, yaptığı program tutmayınca eğlenceli formata döneceğini söylemişti. Seda Sayan'ın yeni programının ilk fragmanı yayınlandı. İLK KONUK GÜLBEN ERGEN, İKİNCİ KONUK İSE... Seda Sayan'la ismi ile 8 Ocak'ta başlayacak olan programın fragmanını Instagram'dan yayınlayan Seda Sayan, ilk bölümde Gülben Ergen'i konuk edecek. Gülben Ergen: Susmak beni daha güçlü bir kadın yaptı Seda Sayan, ikinci bölümde yani 9 Ocak'ta da Demet Akalın ve Okan Kurt'u ağırlayacak. Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can'dan sonra Seda Sayan da gençleşti)