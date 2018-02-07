Seda Sayan'ın zor anları!

Şarkıcı Seda Sayan
'ın şıklığı ve narçiçeği rengi elbisesiyle mekân çıkışında tüm ihtişamıyla salınması aracına binmek istediği sırada yok oldu.
Seda Sayan
, frikik
vermemek için ilginç görüntüler verdi.
"ORAMI BURAMI ÇEKECEKSİNİZ"
Aracına binmekte de bir hayli zorluk yaşayan Seda Sayan
, kısa olan elbisesinin azizliğine uğradı. Aracına bir türlü binemeyen Seda Sayan
, kameramanlara "Arkamdan çekilin çocuklar lütfen! Şimdi oramı buramı çekeceksiniz" diyerek espri yaptı. Baktı ki olmuyor, araçtan montunu isteyip beline bağladı.
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