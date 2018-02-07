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Seda Sayan'ın zor anları!

Şarkıcı Seda Sayan, mini eteği ile arabaya binerken zor anlar yaşadı. Seda Sayan, "Oram buram açılacak çekeceksiniz." deyip montunu beline bağladı

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:09
Seda Sayan'ın zor anları!
Şarkıcı Seda Sayan'ın şıklığı ve narçiçeği rengi elbisesiyle mekân çıkışında tüm ihtişamıyla salınması aracına binmek istediği sırada yok oldu.

Seda Sayan, frikik vermemek için ilginç görüntüler verdi.

"ORAMI BURAMI ÇEKECEKSİNİZ"

Aracına binmekte de bir hayli zorluk yaşayan Seda Sayan, kısa olan elbisesinin azizliğine uğradı. Aracına bir türlü binemeyen Seda Sayan, kameramanlara "Arkamdan çekilin çocuklar lütfen! Şimdi oramı buramı çekeceksiniz" diyerek espri yaptı. Baktı ki olmuyor, araçtan montunu isteyip beline bağladı.



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