Seda Sayan'ın zor anları!

"ORAMI BURAMI ÇEKECEKSİNİZ"

İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can-Seda Sayan- Burcu Esmersoy arasındaki yaş farkı)

Seda Sayan'a şok suçlama: Babamın katili!

Çiğdem Saltık

'ın şıklığı ve narçiçeği rengi elbisesiyle mekân çıkışında tüm ihtişamıyla salınması aracına binmek istediği sırada yok oldu.vermemek için ilginç görüntüler verdi.Aracına binmekte de bir hayli zorluk yaşayan, kısa olan elbisesinin azizliğine uğradı. Aracına bir türlü binemeyen, kameramanlara "Arkamdan çekilin çocuklar lütfen! Şimdi oramı buramı çekeceksiniz" diyerek espri yaptı. Baktı ki olmuyor, araçtan montunu isteyip beline bağladı.