Seda Sayan kimdir? (Bir günde 4 yaş gençleşti)

SİBEL CAN DA 1970 YAPTIRMIŞTI

İşte ünlülerin gerçek yaşları (Sibel Can'dan sonra Seda Sayan da gençleşti)

SEDA SAYAN KİMDİR?

SEDA SAYAN'IN EVLİLİKLERİ:

Yok böyle evlilik ! Kırmızı ışıktan nikâh masasına

SEDA SAYAN'IN KENDİ AĞZINDAN HAYAT HİKAYESİ:

Çiğdem Saltık

Mahkeme gerçek adıolan'ın 4 Ocak 1959 olan doğum tarihini 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verdi. Böylece şarkıcı 4 yaş (3 yıl 11 ay 26 gün) küçüldü.sahneye çıkması için 1985'te ailesi tarafından yaşının 6 yıl büyütüldüğünü söyleyip dava açmıştı.'ın 1964 olan doğum tarihi 1970 yapılmıştı., 30 Aralık 1962'de İstanbul'da doğdu.Gerçek adıolan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı."Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı.Seda Sayan birçok dizide de oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti.Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yaptı.Seda Sayan şu an Show TV'de Artık Susma adlı programın sunuculuğunu yapıyor.1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü.1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi.Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu.Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010'da boşandı.8. evliliğe doğru giden 6 yıldır birlikte olduğu'ten ayrılıp galerici Murat Karabova ile aşk yaşadı. Bu aşk da çok uzun sürmedi kısa süre önce ayrıldılar."Eyüp'te, 11 ailenin oturduğu, avlusu, tuvaleti ortak gecekondulardan birinde doğup büyüdüm ben.İlkokula giderken, önlük ve çanta parasını çok zor denkleştirmişti babam. Çünkü tembeldi, alkol düşkünüydü. İçer içer olay çıkarır, anneme saldırır, bizi döverdi.Yaşadığımız müthiş bir yoksulluktu. Bazı geceler yiyecek ekmek bulamazdık. Annemin, 'Bakkala ekmek gelmemiş, uyuyun ekmek gelince ben sizi uyandırırım' diyerek bizi kandırıp aç yatırdığı çok olurdu.Ama babamın içki parası her zaman bulunurdu. Öyle kavgacıydı ki, evdekileri dövdüğü yetmez gibi, kirasını ödemediği evsahipleri para konusunda ısrar edince onları da döverdi.Hayatta en çok başkalarının aile fotoğraflarına, siyah beyaz resimlerin olduğu albümlerine özenirim. İçimde hep uktedir. Çünkü, ekmek alacak paramız yokken, fotoğraf çektiremezdik"