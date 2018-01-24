Seda Sayan'ın programı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza aldı. Seda Sayan'la 2 gün süre ile ekranlarda yer alamadı. Peki Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? İşte detaylar..." />

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Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyor!

Farklı formatlarla uzun zamandır ekranda olan Seda Sayan'ın programı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza aldı. Seda Sayan'la 2 gün süre ile ekranlarda yer alamadı. Peki Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

24 Ocak 2018, Çarşamba 14:39
Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyor!
Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın hazırlayıp sunduğu Seda Sayan'la programı Pazartesi günü ekrana gelmedi. Show TV ekranlarında yayınlanan programın akıbeti ise merak konusu oldu. Daha önceki formatlarda da yayın usullerini ihlal eden programları ceza alan Seda Sayan'ın ekranda olmayışı yine bu nedene bağlı.


RTÜK'TEN CEZA ALDI! 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza alan Seda Sayan'la 3 gün ekranda olamadı. Seda Sayan'la 25 Ocak Perşembe günü ise Show TV'de yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.
 

NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'IN KONUĞU OLACAK


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Seda Sayan'ın eski sevgilisi Nihat Doğan programa konuk oluyor. İşte Seda Sayan ve Nihat Doğan’ın 12 yıl sonra bir araya geldiği programın fragmanı...





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