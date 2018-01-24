Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyor!

Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Farklı formatlarla uzun zamandır ekranda olan Seda Sayan'ın programı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza aldı. Seda Sayan'la 2 gün süre ile ekranlarda yer alamadı. Peki Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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