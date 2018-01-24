Seda Sayan'la programı ne zaman başlayacak? Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyor!



RTÜK'TEN CEZA ALDI!

NİHAT DOĞAN SEDA SAYAN'IN KONUĞU OLACAK

Seda Sayan'ın programı neden yok? (Yayınına son mu verildi?)

Seda Sayan'ın programı bugün neden yok? Show TV'den büyük şok

Seda Sayan'a Murat Karabova şoku (Murat Karabova hangi şarkıcının klibinde oynadı?)

Elif Bayram

Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın hazırlayıp sunduğuprogramı Pazartesi günü ekrana gelmedi. Show TV ekranlarında yayınlanan programın akıbeti ise merak konusu oldu. Daha önceki formatlarda da yayın usullerini ihlal eden programları ceza alan Seda Sayan'ın ekranda olmayışı yine bu nedene bağlı.ceza alan Seda Sayan'la 3 gün ekranda olamadı. Seda Sayan'la 25 Ocak Perşembe günü ise Show TV'de yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.Seda Sayan'ın eski sevgilisiprograma konuk oluyor. İşte Seda Sayan ve Nihat Doğan’ın 12 yıl sonra bir araya geldiği programın fragmanı...