Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak

SEDA SAYAN VE LERZAN MUTLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Bülent Ersoy’un çantası davanın seyrini değiştirdi, Lerzan Mutlu isyan etti

Lerzan Mutlu ile Seda Sayan barıştı

Lerzan Mutlu dava açtığı Bülent Ersoy ile uzlaşmak istemedi

Elif Bayram

hediye olarak tam altın verdiği“Bir evlen, seni baştan aşağı altına boğacağım” diye takıldı.katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da “Gençlerle aşık atıp kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun, 58 doğumlu bir dinozor” mesajını yazmıştı.Bu sözlerin ardındanmahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.