Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak

Seda Sayan,
hediye olarak tam altın verdiği Lerzan Mutlu’ya,
“Bir evlen, seni baştan aşağı altına boğacağım” diye takıldı.
SEDA SAYAN VE LERZAN MUTLU ARASINDA NE OLMUŞTU?
Lerzan Mutlu
katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da “Gençlerle aşık atıp kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun, 58 doğumlu bir dinozor” mesajını yazmıştı.
Bu sözlerin ardından Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu
mahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup Lerzan Mutlu'nun
3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.
Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme Seda Sayan'ın
10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.
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Elif Bayram