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Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak

Lerzan Mutlu, yeni yaşını Zuma’da kutladı. Doğum günü partisine Lerzan Mutlu ile 12 yıl küs kalan Seda Sayan da katıldı

17 Şubat 2018, Cumartesi 12:41
Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak
Seda Sayan, hediye olarak tam altın verdiği Lerzan Mutlu’ya, “Bir evlen, seni baştan aşağı altına boğacağım” diye takıldı.

SEDA SAYAN VE LERZAN MUTLU ARASINDA NE OLMUŞTU?


Lerzan Mutlu katıldığı bir televizyon programında Seda Sayan hakkında yorum yapmış ve Twitter sayfasından da “Gençlerle aşık atıp kimsenin ekmeğiyle oynamaya çalışmıyorum. Zangoç olmuşsun hala genç kız gibi davranıyorsun, 58 doğumlu bir dinozor” mesajını yazmıştı.

Bu sözlerin ardından Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu mahkemeye vermiş, mahkeme de Sayan'ı haklı bulup Lerzan Mutlu'nun 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Verilen cezayı az bulan Seda Sayan davayı temyiz tarafından bozdurup 10 bin TL tazminat istedi. Yeniden görülen davada mahkeme Seda Sayan'ın 10 bin TL isteğini geri çevirdi ve temyiz kararını bozdu.



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