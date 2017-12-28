Seda Sayan: Oğluma yakışır



İKİ GÜZEL EL ELE!

Seda Sayan kimdir? (Bir günde 4 yaş gençleşti)

Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması!

Elif Bayram

mahkeme kararı ile yaşını küçültmüş, 3 yıl 11 ay 3 gün gençleşip 55 olmuştu. Önceki gün Etiler Akmerkez’de alışverişe çıkan Seda Sayan’ın kıyafetindeki dev nazar boncuğu dikkat çekti.Seda Sayan, oğlu Oğulcan’ınr ile anılmasına dair “Oğluma her şey yakışır. Bana kimi getirse başımın üzerinde yeri var” dedi.ise Bestemsu Özdemir ile sadece çocukluk arkadaşı olduğunu açıkladı.Öte yandan, Show TV’deki, 2014 Miss Turkey İkincisiile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. İki güzel mağazaları el ele dolaşıp herkesi şaşırttı. Aralarından su sızmayantüm dikkatleri üzerinde topladı.