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Seda Sayan: Oğluma yakışır

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Seda Sayan,oğlu Oğulcan'ın Bestemsu Özdemir ile anılmasına dair 'Yakışır oğluma' yorumunu yaptı

Seda Sayan: Oğluma yakışır
Seda Sayan mahkeme kararı ile yaşını küçültmüş, 3 yıl 11 ay 3 gün gençleşip 55 olmuştu. Önceki gün Etiler Akmerkez’de alışverişe çıkan Seda Sayan’ın kıyafetindeki dev nazar boncuğu dikkat çekti.

Seda Sayan, oğlu Oğulcan’ın Bestemsu Özdemir ile anılmasına dair “Oğluma her şey yakışır. Bana kimi getirse başımın üzerinde yeri var” dedi. Oğulcan Engin ise Bestemsu Özdemir ile sadece çocukluk arkadaşı olduğunu açıkladı.


İKİ GÜZEL EL ELE!


Öte yandan ‘Meryem’in ‘Beliz’i Bestemsu Özdemir de, Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Sena’sı, 2014 Miss Turkey İkincisi Dilan Çiçek Deniz ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. İki güzel mağazaları el ele dolaşıp herkesi şaşırttı. Aralarından su sızmayan Dilan ile Bestemsu tüm dikkatleri üzerinde topladı.



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