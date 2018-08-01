Seda Sayan: Oğulcan, Hacı'yı örnek alsın
Seda Sayan, mülk sahibi olduğu Etiler’deki restoranda arkadaşlarıyla buluştu
Şarkıcı Seda Sayan Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.
'RÖPORTAJINI OĞULCAN'A İZLETTİM'
Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin’e devrettiğini söyleyen Seda Sayan bir de itirafta bulundu: “Geçen Hacı Sabancı’nın bir röportaj videosunu Oğulcan’a izlettim. Örnek alsın diye.”
'ASLAN GİBİ EVLADIM VAR'
Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı:
'Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü'' diyerek destek oldu.
*Oğulcan Engin, Burning Man'de tayt giymişti.