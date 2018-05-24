Seda Sayan: Safiyem koltuk minderleriyle takım olmuş

Şarkıcı Seda Sayan, arkadaşı Safiye Soyman’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan, o kareye, "Safiyem yaaaa koltuk minderleriyle takım olmuş. Yerim ben seni" notunu düştü

24 Mayıs 2018, Perşembe 14:02
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Şarkıcı Seda Sayan, arkadaşı Safiye Soyman’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Seda Sayan, Instagram'da yayınladığı kareye, "Safiyem yaaaa koltuk minderleriyle takım olmuş. Yerim ben seni" notunu düştü. 

Ünlü şarkıcı, eğlenceli paylaşımı ile takipçilerini gülümsetti.

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