Seda Sayan: Safiyem koltuk minderleriyle takım olmuş
Şarkıcı Seda Sayan, arkadaşı Safiye Soyman’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan, o kareye, "Safiyem yaaaa koltuk minderleriyle takım olmuş. Yerim ben seni" notunu düştü
Şarkıcı Seda Sayan, arkadaşı Safiye Soyman’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Seda Sayan, Instagram'da yayınladığı kareye, "Safiyem yaaaa koltuk minderleriyle takım olmuş. Yerim ben seni" notunu düştü.
Ünlü şarkıcı, eğlenceli paylaşımı ile takipçilerini gülümsetti.
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