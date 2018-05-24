Seda Sayan: Safiyem koltuk minderleriyle takım olmuş Şarkıcı Seda Sayan, arkadaşı Safiye Soyman’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan, o kareye, "Safiyem yaaaa koltuk minderleriyle takım olmuş. Yerim ben seni" notunu düştü