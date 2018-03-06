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Seda Sayan: Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var

Seda Sayan ile Ece Gürsel arasında ilginç sohbet...

06 Mart 2018, Salı 09:35
Seda Sayan: Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var
Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu.

Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu. Ece Gürsel ise Bilal Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.


'BAKTIN ADAMIN GENLERİ GÜZEL, YAP ÇOCUĞU NE VAR!'


Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı:

"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?"


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