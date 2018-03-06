Seda Sayan: Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var



'BAKTIN ADAMIN GENLERİ GÜZEL, YAP ÇOCUĞU NE VAR!'

Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı

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Elif Bayram

Manken, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu.Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu. Ece Gürsel ise Bilal Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.Bu sırada söze girenverdiği tavsiye ise şaşırttı:"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?"