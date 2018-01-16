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Seda Sayan ve Seren Serengil barıştı

Seren Serengil Seda Sayan'ı, Gülben Ergen'i programına çıkarttığı için sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. İkilinin arasında bir hafta boyunca soğuk rüzgarlar esti. Fakat soğuk rüzgarlar dindi. Seren Serengil ve Seda Sayan bir haftalık küslüğün ardından barıştı 

16 Ocak 2018, Salı 09:25
Seda Sayan ve Seren Serengil barıştı
Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı  'Duymayan Kalmasın' programında Seda Sayan ile barıştıklarını duyurdu.

Show TV'nin yeni programı ‘Seda Sayan'la’ geçen hafta başladı. Seda Sayan'ın ilk konuğu da Gülben Ergen oldu. Hal böyle olunca program sonrasında Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i kayırdığını iddia etti ve "Ben Seda ablaya kırıldım" dedi.

Seda Sayan da Seren Serengil'in sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:


'BEN YARGI MIYIM, BEN KİMİM?'


‘Seren'in beni takipten çıkardığının farkında değildim, takipçilerim yazdı. Mesaj attım Seren'e... Beni takipten çıkarmışın dedim, cevap vermedi. Serencim ben yıllardır bu işi yapıyorum. Senin de "ablacım bana bunu sorma" dediğin zamanlar olmuştur. Ben yargı mıyım, ben kimim? Ben burada program yapıyorum. Ben size böyle bir şey yapamam. Kız her şeyi anlattı. Niye etini koparmak istiyorsunuz? "Bana bazı şeyleri sorma" dedin, tamam ablacım dedim. Konu Gülben değil. İster sev, ister sevme... Ben senin büyüğün ve ablan olarak ben seni takipten çıkarmadım. Biz birbirimize cezayı kesmemeliyiz. Ben senin ablanım. Bugün bana yarın sana... Ben artık hiç kimseyle küs kalmak istemiyorum. Ben onların programına da katıldığımda, bunu bunu sormayın dedim. Sormadınız.’


SEREN SERENGİL CANLI YAYINDA AÇIKLADI


Seda Sayan'ın bu açıklamasından sonra Seren Serengil uzun süre sessizliğini korudu. Fakat dün sessizliğini bozdu ve sunculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında Seda Sayan ile barıştıklarını duyurdu.

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