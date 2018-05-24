Seda Saya'ın yeğeni Eda Gök Albayrak ihanete uğradı. 7 yıllık eşi Emrah Albayrak tarafından aldatılan Eda Gök, tek celsede boşandı. Esra Erol'da programında stüdyo şefi olan Eda Gök Albayrak, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı. Eda Gök Albayrak kendisini en yakın arkadaşı , evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatan eşinden dün tek celsede boşandı.

EDA GÖK ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA:

'Eşim Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize, aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız.

Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir.

Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla incittmiştir.

Uzun süredir devam eden bu ihanet yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.

Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi.

İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin.

Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim.''

Eda Gök Albayrak ve Emrah Albayrak çiftinin Arya adında bir kızı var.

EDA GÖK ALBAYRAK KİMDİR?

Hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programının sevilen Stüdyo şefi Eda Gök Albayrak'ı artık herkes tanıyor. Eda Gök’ün Seda Sayan’ın yeğeni olduğu da biliniyor.

Herkesin bildiği gibi Esra Erol'la programının stüdyo şefi ve Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 1986 doğumludur. Emrah Albayrak ile 2011 senesinde izdivaç eden stüdyo şefi Eda Gök'ün bir kızı var. İkili 2018 yılında tek celsede boşandı.