Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

SİBEL CAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET

Sedat Peker'in oğlu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden neden ayrıldı?

Çiğdem Saltık

Yeni albümünün hazırlıklarına tam gaz devam eden, verdiği bir konserdeve eşinin masasına giderek şarkı söylemeye başladı.'e bakarak '' isimli şarkıyı seslendiren, Peker'in tavrı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Öyle ki konsere eşiyle birlikte gelen'ın kendisine bakarak şarkı söylemesi karşısında istifini bozmadı ve eşi yanında olduğu için şarkıcıya bakmadı.