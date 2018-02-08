Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Yeni albümünün hazırlıklarına tam gaz devam eden Sibel Can
, verdiği bir konserde Sedat Peker
ve eşinin masasına giderek şarkı söylemeye başladı.
SİBEL CAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET
Sedat Peker
'e bakarak 'Kış Masalı
' isimli şarkıyı seslendiren Sibel Can
, Peker'in tavrı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Öyle ki konsere eşiyle birlikte gelen Sedat Peker
, Sibel Can
'ın kendisine bakarak şarkı söylemesi karşısında istifini bozmadı ve eşi yanında olduğu için şarkıcıya bakmadı.
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