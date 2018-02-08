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Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Eşiyle birlikte Sibel Can'ı dinlemeye giden Sedat Peker, 'Kış Masalı' isimli şarkıyı kendisine bakarak söyleyen şarkıcıya bir kez olsun bakmadı

08 Şubat 2018, Perşembe 12:36
Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!
Yeni albümünün hazırlıklarına tam gaz devam eden Sibel Can, verdiği bir konserde Sedat Peker ve eşinin masasına giderek şarkı söylemeye başladı.

SİBEL CAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET

Sedat Peker'e bakarak 'Kış Masalı' isimli şarkıyı seslendiren Sibel Can, Peker'in tavrı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Öyle ki konsere eşiyle birlikte gelen Sedat Peker, Sibel Can'ın kendisine bakarak şarkı söylemesi karşısında istifini bozmadı ve eşi yanında olduğu için şarkıcıya bakmadı.



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