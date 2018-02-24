Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

E DEVLET SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA

SEFER GÖREV EMRİM VAR AMA HASTAYIM NE YAPAMAM LAZIM?

AYNI AİLEDEN İKİ ERKEK KARDEŞE SEFER GÖREV EMRİ VERİLİR Mİ?

İNTERNET VEYA TELEFON YOLUYLA SGE TEBLİĞ EDİLİR Mİ?

BAŞKA BİR ÜLKE VATANDAŞLIĞINA GEÇMEM DURUMUNDA SEFER GÖREV EMRİM NE OLACAK?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEFER EMRİ GÖREV AÇIKLAMASI

E DEVLET SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA İÇİN

Büşra Kamış

Kahramanmaraş il Kongresi'nde konuşan, ilk kez Sefer Görev Emri'inden bahsetti. Bunun üzerine vatandaşlar e devlet üzerinden sefer görev emri yapıp yapamayacağını merak etmeye başladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından e devlet'e adeta ziyaretçi akınına uğradı.? Aynı ailedenekranı haberimizin detayında yer almaktadır. Sefer Görev Emri sorgulama çöktü.Sefer Görev Emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.En yakınbaşkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilenşifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulamaSorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu almanız halinde SGE’niz iptal edilecektir.Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü ?Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.AKP Genel Başkanı Erdoğan, (‘Reis bizi Afrin’e götür’ tezahüratları üzerine) “İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama… Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz… Eğer başkalarının yaptığı bu gürüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstitklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar.”PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.