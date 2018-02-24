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Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama

E Devlet üzerinden sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta "Bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yaptığı açıklamada, "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun, ama şu anda ihtiyaç yok” dedi. Bunun üzerine vatandaşlar e devlet'e akın etti. Peki Sefer görev emri nedir, Sefer görev emri yapma şartları nelerdir,  bu görev için yaş şartı var mı? İşte Sefer Görev Emri ile ilgili tüm detaylar...
 

24 Şubat 2018, Cumartesi 16:22
Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama
Kahramanmaraş il Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez Sefer Görev Emri'inden bahsetti. Bunun üzerine vatandaşlar e devlet üzerinden sefer görev emri yapıp yapamayacağını merak etmeye başladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından e devlet'e adeta ziyaretçi akınına uğradı.  Sefer emri görevi yapma şartları nelerdir, nasıl yapılır, Sefer görev emri nedir, yaş şartı var mı? Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi? E Devlet sefer emri sorgulama ekranı haberimizin detayında yer almaktadır. Sefer Görev Emri sorgulama çöktü. 

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.
 

E DEVLET SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA


En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı’nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
 

SEFER GÖREV EMRİM VAR AMA HASTAYIM NE YAPAMAM LAZIM?


En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz”  raporu almanız halinde SGE’niz  iptal edilecektir.

AYNI AİLEDEN İKİ ERKEK KARDEŞE SEFER GÖREV EMRİ VERİLİR Mİ?


Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler, Ertelenenler, Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.
Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri  iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

 sefer görev emri nedir,

İNTERNET VEYA TELEFON YOLUYLA SGE TEBLİĞ EDİLİR Mİ?


SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine  ait  görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü ?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar  sürdürülmektedir.  SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

BAŞKA BİR ÜLKE VATANDAŞLIĞINA GEÇMEM DURUMUNDA SEFER GÖREV EMRİM NE OLACAK?


Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

Adıma çıkan SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren  yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?

 Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için  en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü? 

Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.                


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEFER EMRİ GÖREV AÇIKLAMASI


AKP Genel Başkanı Erdoğan, (‘Reis bizi Afrin’e götür’ tezahüratları üzerine) “İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama… Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz… Eğer başkalarının yaptığı bu gürüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstitklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar.” 
 

E DEVLET SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA İÇİN

PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.                                


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