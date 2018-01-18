Segbefia Gazişehir Gaziantep’te

Erdinç Şahin

'te ikinci yarı hazırlıkları transferlerle sürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarakekiplerindenforma giyenile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.Gaziantep’e gelen 26 yaşındaki futbolcu Kulüp Başkanıile sözleşme imzaladıktan sonra takım ile çalışmalara başladı.11 Mart 1991 tarihinde Togo'nun Lome şehrinde dünyaya gelen Prince Segbefia, futbola Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Auxerre'de başladı. 2014 yılında Ukrayna'nın Zorya takımına transfer olan başarılı futbolcu daha sonra ise sırasıyla Elazığspor ve Göztepe takımlarının formasını terletti. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan 1.79 cm boyundaki Segbefia, Togo Milli Takımı adına da 19 müsabakaya çıktı. Atletik yapısı ve başarılı müdahaleleriyle ön plana çıkan Togolu futbolcu, kariyerinde 141 resmi müsabakaya çıkarken 13 gol atma başarısı gösterdi.Segbefia özellikle geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselmeyi başaran Göztepe'de oynadığı 32 karşılaşmada 4 gol atarak şampiyonluğu getiren isimler arasına adını yazdırmayı başardı.