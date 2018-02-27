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Şehidin annesine tembihlediği vasiyet yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtında PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyetindeki duygulandıran detay ortaya çıktı.

27 Şubat 2018, Salı 18:02
Şehidin annesine tembihlediği vasiyet yerine getirildi
"ŞEHİT OLURSAM BENİ SAFRANBOLU'YA DEFNEDİN"

Safranbolu aşığı olan ve şehit olursam beni Safranbolu'ya defnedin diyen Şehit Akpınar'ın, Safranbolu'da kendisi adına bir site içinde yer alan daireyi şehadetinden bir hafta önce aldığı ve annesinin de çok hoşuna giden daireyi gezince 'Keşke bizde buradan bir daire alsak. Hep birlikte yaşardık" dediği ortaya çıktı.

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonda 7 Şubat'ta şehit olan Ömer Bilal Akpınar'ın 10 Ocak'ta yazdığı vasiyetinde "Anneme o istediği evi alsınlar" sözünün ardından geçtiğimiz hafta bir hayırsever işadamı tarafından alınan dairenin tapusu anne Ülker Akpınar'a teslim edilmişti.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Ömer Bilal iki gün sonra ortaya çıkan vasiyetinde nasıl bir ailede yetiştiği ve büyük yüreklikle Afrin operasyonuna katıldığını açık açık yazmıştı. Orada annesine istediği evi alınmasını da vasiyetinde belirtmişti. Bu sadece bizi değil bütün Türkiye'yi duygulandırmıştı. Birçok hayırseverimiz bizlere bu konuda ne yapılması noktasında sordular. Bir işadamımız şehidin vasiyeti olan evi aileye kazandırmak istediğini belirtti.



Ben de hem Kaymakam ve Belediye Başkanı olarak o görevi üzerime alarak aileyle görüştük. Evin satın alma işlemlerini tamamlayarak evin tapusunu geçtiğimiz hafta aileye teslim ettik. Bu aileyle tanışmak ve şehidimizin vasiyetinin yerine gelmesinde aracılık yapmak bizim için gurur verici.



İHA


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