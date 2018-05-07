Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Büşra Kamış

Karaköprü Mehmetçik Mahallesi'ndeki Şehit JandarmaOrtakulunun açılış törenine, Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehidin annesi Aynur Sağır ve yakınları katıldı.Öğrencilerin şiirler okumasının ardından açılışı gerçekleştirilen okulu gezen protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehit Sedat Sağır için hazırlanan köşeyi de ziyaret etti.Duygusal anların yaşandığı ziyarette, anne Aynur Sağır, oğlunun fotoğraflarını öperken gözyaşlarına hakim olamadı.Şehit Sağır adına yaptırılan çeşmenin de açılışı sonrasında Vali Erin ve beraberindekiler, okul bahçesine zeytin fidanı dikti.Abdullah Erin ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerin TÜBİTAK projeleri kapsamında hazırladığı sergiyi de inceleyip, çocukların proje fikirlerini dinledi.