Şehidin maaşına haciz konulmasını talep eden avukata inceleme

DAVACI SERKAN SAÇAN: OLAYLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA GELİŞTİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şehit Musa Özalkan'ın ikramiyesine haciz isteyen avukat, ücretini Mehmetçik'e bağışladı

Afrin şehidi Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar! Bakanlıktan avukata suç duyurusu

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

Mine Bozkurt

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında,’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına ilişkin haberlerin yer almasının ardından başsavcılıkça gerekli araştırma ve incelemelere başlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Şehit Musa Özalkan’ın Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi alacağı ve aracı üzerine haciz konulması talebinde bulunan Yozgat Barosuna kayıtlı Avukat Emine Gün hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58 ve devamı maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal gereğine tevessül edilerek inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili avukat hakkında olay ile ilgili olarak idari yönden gereğinin takdir ve ifası için Yozgat Barosu Başkanlığına bildirimde bulunulmuştur."Saraç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Musa Özalkan ile 2009 yılında yaşadıkları trafik kazası ve şehit olduktan sora başlatılan icra takibi yenilenmesiyle ilgili süreçlerle ilgili şu bilgileri verdi:"Trafik kazasında benim arabamda Musa’nın arabası da kiralıktı. Musa kendi arabasının masrafını karşıladı, ben de kendi arabamın masrafını karşıladım. Ondan sonra benim masraflarım karşılanmadığı için tazminat davası açtık. Dava 21 ay önce tamamlandı. 21 aydır da avukatım Musa'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşlarımızdan para kesiliyordu. Ben Musa ile sürekli konuşuyordum. Musa ‘anlaşalım’ diyordu ve ben de ‘anlaşalım’ diyordum. Musa'ya dava açtım ama her zaman telefonda kendisiyle görüşüyordum. Avukat 21 aydır aldığı parayı kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Bolu'da olduğunu biliyordum, Afrin’e gitmiş. Şehit olduğunu, bir gün sonra öğrendim. Musa'nın ailesiyle de avukatıyla da görüştüm. Yalnız benim sonranda öğrendiğim bir şey var; benim vekaletim avukatımda olduğu için avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra yenilemesi yaptırmış. Bunlar benim bilgim dışında oldu. Sonradan öğrendim ben bunu. Şehidimizin abisi beni aradı. Yanıma helallik için geldiler, ben helalleştim. O zaman da avukatımın parasını da verdiler. Ankara'ya gittiler. Abisiyle konuştuklarıma Yerköy Cumhuriyet Savcısı da şahit.”( Avukat Emine Gün)Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın maaşına, 2009’da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.Müvekkilinin talebi üzerine haciz yenileme başvurusu yaptığını belirten avukat Emine Gün hakkında Adalet Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu.