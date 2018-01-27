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Şehir merkezine kurt indi

Bayburt’ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamadığı sanılan kurt, kent merkezine indi. Bir apartmanın önündeki araçların arasında gezinen kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Şehir merkezine kurt indi
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde soğuk havanın etkili olduğu illerden Bayburt’ta, yüksek kesimlere yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


GÖZDEN KAYBOLDU


Doğada yiyecek bulamadığı düşünülen bir kurt, kent merkezine indi. İşinden evine dönen kafeterya işletmecisi İsa Siyer, otomobilinden ineceği sırada karşısında gördüğü kurdu, önce köpek zannetti.



Dikkatli bakınca hayvanın kurt olduğunu anlayan Siyar, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Vahşi hayvanın apartmanın önündeki otomobillerin arasında rahat hareketlerle gezinmesi dikkat çekti. Bir süre sonra kurt, gözden kayboldu.



DHA


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