Şehit Ali Akdoğan’ın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN SEVGİLİSİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Adem Özdoğan

10 Şubat Cumartesi akşamı Afrin'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanantedavi gördüğü hastanede şehit düşmüştü. 28 yaşında, hayatının baharında yaşama veda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Memleketi İzmir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi ve törenin ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın sevgilisi Tuğçe'nin attığı tweet'ler ise yürekleri dağladı. Şehit uzman çavuşun sevgilisi Twitter hesabından "İlk aşkımın şehit haberini aldım. Buna nasıl dayanır insan? 6 gün önce hayatımda, şimdi yok. Yüzük hâlâ bende. Kasetler hâlâ bende. Afrin'e giderken sana ördüğüm atkıyı da götürmüşsün.Geriye bunlar kalıyor işte; birkaç fotoğraf, birkaç şarkı, birkaç anı... Sarılın sevdiklerinize. Senin yerin kalbim. Orada ölümsüzsün. Hakkını helal et Ali'm. Yanına giderken ne giysem diye düşünürdüm, şimdi abdest alıp gidiyorum. Hayatımın en zor hazırlanışı. Çok zoruma gidiyor böylesi" diye yazdı.