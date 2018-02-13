15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şehit Ali Akdoğan’ın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terörist gruplara yönelik olarak düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında girilen çatışmada 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan şehit oldu. İzmir’de son yolculuğuna uğurlanan kahraman şehidimizin ardından sevgilisi Tuğçe’nin Twitter’dan yazdıkları ise tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı

13 Şubat 2018, Salı 11:30
Şehit Ali Akdoğan’ın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı
10 Şubat Cumartesi akşamı Afrin'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan tedavi gördüğü hastanede şehit düşmüştü. 28 yaşında, hayatının baharında yaşama veda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Memleketi İzmir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi ve törenin ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
 

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN SEVGİLİSİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM


Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın sevgilisi Tuğçe'nin attığı tweet'ler ise yürekleri dağladı. Şehit uzman çavuşun sevgilisi Twitter hesabından "İlk aşkımın şehit haberini aldım. Buna nasıl dayanır insan? 6 gün önce hayatımda, şimdi yok. Yüzük hâlâ bende. Kasetler hâlâ bende. Afrin'e giderken sana ördüğüm atkıyı da götürmüşsün.



Geriye bunlar kalıyor işte; birkaç fotoğraf, birkaç şarkı, birkaç anı... Sarılın sevdiklerinize. Senin yerin kalbim. Orada ölümsüzsün. Hakkını helal et Ali'm. Yanına giderken ne giysem diye düşünürdüm, şimdi abdest alıp gidiyorum. Hayatımın en zor hazırlanışı. Çok zoruma gidiyor böylesi" diye yazdı.

İşte o paylaşım:






 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu
Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı

Meclis’te liseli kıza 4 ay süren taciz skandalı
Amerika'dan son dakika Afrin açıklaması

Amerika'dan son dakika Afrin açıklaması
Edirne'den Yunanistan'a götüreceklerdi! 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Edirne'den Yunanistan'a götüreceklerdi! 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında sert sözler
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!

CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu için karar günü!
Parfümeri değil, kaçak ürün deposu! Neler çıktı neler...

Parfümeri değil, kaçak ürün deposu! Neler çıktı neler...
Son dakika: TSK'dan Afrin açıklaması: Bin 439 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: TSK'dan Afrin açıklaması: Bin 439 terörist etkisiz hale getirildi
Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü

Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü
Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkım çalışmaları başladı

Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkım çalışmaları başladı