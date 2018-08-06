Şehit anne ve bebeği için mevlit okutuldu

Şehit anne ve bebeği için öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Mevlidin ardından şehit Nurcan Karakaya'nın babasının İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki evinde yemek verilerek hatim duası yapıldı.

Şehidin ailesi burada taziyeleri kabul ederek kendilerini acılı günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

'VATAN MİLLET SAĞ OLSUN'

Şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatan millet sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi yalnız bırakmayan, bu acılı günde acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye yaşatmasın. Gaziantepspor Başkanı ve gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gaziantep'de de dün bir şehidimiz vardı, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Bebeğinin ismin de bir anaokulunda yaşatılacak olmasından dolay yetkililere teşekkür eden Karakaya, "Bedirhan Mustafamın ismi bir anaokuluna verildi. İnşallah oradan birçok Bedirhan Mustafa, Bedirhan Mustafa gibi yürekli çocuklar çıkacaktır. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Mevlit ile şehit yemeğine, şehit Nurcan Karakaya'nın yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, siyasi parti temsilcileri, Gaziantepspor Kulübü oyuncuları ve teknik heyet ile çok sayıda vatandaş katıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı.

EŞİNE SÜRPRİZ İÇİN GİTMİŞTİ

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi.

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AA