Şehit annesine hakaret eden şoföre 11 yıl hapis istendi



İŞTE SUÇLAMALAR

İDDİANAMEDEN: ŞEHİT YAKINLARI İÇİN 'BELEŞÇİ' DEDİ



BAKANLIK ÜCRETSİZ BİNİŞLER İÇİN BU OTOBÜSLERE PARA ÖDÜYOR

Yusuf Cevahir

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen bindiği otobüste şoför Eren Güngör tarafından 2,5 lira ücret istenip hakaret edilen şehit annesi Tura'nın maruz kaldığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, şoför hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl kara yolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatıldı.İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığının ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği aktarıldı.Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün devlete duyduğu nefretini dış dünyaya yansıtacak şekilde sözler sarf etmesi, vergi verdiğine dair söylemleriyle devlete karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, vergi veren, ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirildi.İddianamede, Tura'nın öğrenci torunu için verdiği 5 liranın üstünü vermemesiyle ilgili de şüphelinin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği belirtildi.Şüpheli hakkında devlete yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine uyan eylemi yönünden soruşturma izni için ilgili evrakın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği bilgisi paylaşıldı.Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, ücretsiz binişler için söz konusu otobüs de dahil Adana'daki özel halk otobüslerine ödeme yapıldığı bildirildi.Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.