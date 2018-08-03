Şehit askerin sevgilisi: Yemin ettim başkasıyla evlenmeyeceğim

Diyarbakır-Lice karayolunda 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün sevgilisi Fadime Nur Gider (19) mezar başına gelerek, "Ben yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma Er Görgülü bir silah arkadaşıyla birlikte 18 Şubat 2016 günü PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Görgülü, 19 Şubat 2016 günü Adana'da sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Tezkeresine bir hafta kala şehit olan Görgülü'yü annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra onu unutmayan bir kişi daha vardı. 2014 yılından bu yana sevgilisi olan Fadime Nur Gider (19) Görgülü'nün askerden gelip nişanlanma ve daha sonra da evlenme hayali kurarken, onun Türk bayrağına sarılı tabutunu uğurlamak zorunda kaldı. Fadime Nur Gider o gün bu gündür şehidin Asri Mezarlıktaki şehitlikteki kabristanına sık sık gelip şehide ondan başka kimseyle evlenmeyeceği sözünü veriyor. Genç kız, şehit sevgilisinin mezar taşındaki fotoğrafını öpüp onu eliyle dakikalarca gözyaşları içinde seviyor.

Fadime Nur Gider, sevgilisi Kadir Görgülü'yü ölümüne sevdiğini anlatarak, "Askerliği bitirip geleceğine söz vermişti ancak tezkeresine 1 hafta kala şehit oldu. Döndüğünde nişanlanacaktık ama olmadı. Bende yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim. Benim için artık evlilik öldü. 2014 yılından beri sevgiliydik ailelerimiz de biliyordu, döndüğünde nişan yapacaktık ama olmadı işte Rabbim böyle uygun görmüş demek" diye gözyaşlarına boğuldu.

İHA