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Şehit ateşi Mersin’e düştü

Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in (27) Mersin’deki ailesine acı haber ulaştı

Şehit ateşi Mersin’e düştü
Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, bölgeyi PKK’lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu’ kapsamında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında çığ düştü.

ACI HABER MERSİN’E ULAŞTI

Olayda 5 asker şehit olurken 12 asker yaralandı. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in Mersin’deki ailesine acı haber ulaştı. Acı haberi merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’ndeki evlerinin önünde Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri yetkililerden alan baba Salim ile anne Sebahat Tek, gözyaşlarına boğuldu.

KARDEŞİ DE ASKER


Ailenin oturduğu ev ve yakındaki binalar Türk bayraklarıyla donatılırken, baba ve anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehit Tek’in kardeşinin de asker olduğu ifade edildi.

Şehidin cenazesinin Mersin’de yapılacak olan askeri törenle son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi.

(Koray Ünlü/İHA)

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