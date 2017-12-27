Şehit Aybüke öğretmenin adı yaşatılacak

'YENİ AYBÜKELER YETİŞECEK'

GİTAR HEDİYE EDİLDİ

Batman'da terör Şenay Öğretmen'i vurdu

Aybüke öğretmen için klip hazırladılar

Mehmet Nuri Turan

Tokat Anadolu Plevne Lisesi’nde düzenlenen müzik sınıfı açılış töreni öncesinde Sadık Yalçın, öğrencilerle konferans salonda düzenlenen söyleşi programında bir araya geldi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Yalçın, soruları cevapladı. Bir öğrencinin ’Öğretmenimizin atandığını öğrendiğiniz gün neler hissettiniz’ şeklindeki sorusuna cevap veren Yılmaz, duygusal anlar yaşadı. Kızı Aybüke’nin atandığı Batman’ın Kozluk ilçesine gitmesini tavsiye etmediğini ifade eden Yalçın, "İsterse 1 yıl daha bekleyebileceğini söyledim. Onu söylediğimde bana, ’Baba Türk bayrağının dalgalandığı yer bizimdir diye sen değil miydin’ diye cevap verdi ve öyle gönderdik" diye konuştu.Öğrencilerle söyleşi programının ardından müzik sınıfının açılışı şehit babası Sadık Yalçın başta olmak üzere Tokat Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Okul Müdürü Mustafa Karaca, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Vali Toraman,"Onun vatan ve millet aşkı, görev aşkını devam ettirecek yeni Aybükeler inşallah bu okulda bu sınıfta yetişecek. Kendisine bu vesile ile tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından müzik sınıfında öğrenciler ve müzik öğretmeni Ezgi Buz, türküler söyledi. Programın sonunda Tokat Valisi Ömer Toraman, Şehit babası Sadık Yalçın’a günün anısına Tokat yazmaları desenlerinin yer aldığı porselen tabak hediye etti. Şehit babası Sadık Yalçın ise Tokat Anadolu Plevne Lisesinde Okul Müdürü Mustafa Karaca’ya müzik sınıfı için gitar hediye etti.Açılışın programın ardından basın mensuplarıyla duygularını paylaşan Yalçın, kızının adının bir müzik sınıfına verilmesinden mutlu olduklarını kaydetti. Eşinin rahatsızlığından dolayı açılışa gelemediğini söyleyen Yalçın, "Bu ülke hepimizin ayrılıklarımızla değil birlikteliklerimizde birleşirsek bu tür olayların olmasın engelleriz. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimize yardımcı olmak bizlerin birinci vazifesi olmalı" dedi."Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" sözünün bir örneğinin kendi başlarında olduğunu ifade eden Yalçın, "Ağlamak geri getiriyor mu getirmiyor. Anadolu coğrafyasının bedeli her gün farklı bir ocakta veriliyor. O gün bizde idi, dün 3 tane şehidimiz vardı. Allah yarınlara böylesini nasip etmesin" şeklinde konuştu.(Nurhan İçmez / İHA)