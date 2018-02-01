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Şehit Aydar'ın cenazesi toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Şehit Aydar'ın cenazesi toprağa verildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22) cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Ağrı'daki törenin ardından askeri araçla Demirli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Annesi Fatma, babası İsmail Aydar ile eşi ve yakınlarının şehidin tabutuna sarılarak ağladığı görüldü.

Şehidin cenazesi namazın ardından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde aile mezarlığına getirildi. Bu sırada “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman onların yanında yer alacaklarını ifade eden Erin, "İçeriden ve dışarıdan her türlü yöntemlerle ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Çatlasalar da patlasalar da hevesleri kursaklarında kalacak. Şehitlerimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla bunların topunun karşısında Arap'ı, Kürt'ü ve Türk'ü ile kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara hak ettiği cezayı vereceğiz." diye konuştu.

Şehidin naaşı İl Müftüsü İhsan Açık'ın duası ve cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, Halil Özcan, askeri yetkililer ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.


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