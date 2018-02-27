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Şehit Bilal Ömer'in vasiyeti yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtında PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti yerine getirildi

Şehit Bilal Ömer'in vasiyeti yerine getirildi
TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, daha önce kendisini arayan bir hayırseverin vasiyetini yerine getirmek için evi almak istediğini ve bunu da gerçekleştirdiğini söyledi. 
Şehit Ömer Bilal Akpınar’ı binlerce Karabüklü hemşehrisinin adeta bir Türkiye silueti ile uğurladığını ve şehadetinden önce yayınladığı vasiyetinin tüm Türkiye’ye hüzne boğduğunu kaydeden Şahin, “ Geçtiğimiz haftalarda bir iş adamımız beni arayarak şehidimizin annesine ev alınması vasiyetini yerine getirmek istemişti. Hayırsever iş adamımız tarafından alınan dairenin tapusu anne Ülker hanım adına çıkartılarak aileye teslim edildi. Böylece şehidimizin ‘Anneme bir ev alın’ vasiyeti de yerine getirildi. Bundan ziyadesiyle memnun olduk. Evi alan iş adamımıza da teşekkür ediyoruz” dedi. 

İHA


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