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Şehit binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından yürek yakan mektup!

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızının yazdığı Zeytin Dalı harekatındaki askerlere yazdığı mektup herkesi duygulandırdı

Şehit binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından yürek yakan mektup!
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızının Afrin'de operasyonda olan askerlere yazdığı mektubu paylaştı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar şehit kızının mektubunu şu sözlerle takipçilerine aktardı:

 Fırat Kalkanı'nda şehit "Biricik babası” Bnb. Albayrak'ın "Biricik kızı" Elif Naz'ın ZeytinDalı’ndaki Mehmetçiklere seslenişi: “Vatan ve Millet sevgisini EN ACI ŞEKİLDE YAŞAMIŞ BİR ÇOCUK OLARAK hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesurdur, inançlıdır. BABAMDAN BİLİYORUM.”


"BEN BİR ŞEHİT KIZIYIM"


"Merhaba Türk ordusunun şerefli askerleri. Ben Elif Naz Albayrak. 21.12.2016  tarihinde El-Bab'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El-Bab Fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım. Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle. Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır babamdan biliyorum. türk ordusu oldukça kimse bize zarar veremez. Hepinize sonsuz teşekkürler. Dualarımız sizinle. Alah'a emanet olun şanlı Türk ordusu. ELİF NAZ ALBAYRAK"

İşte o mektup:



 


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