Şehit edilen Uzman Çavuş'un tabancası, öldürülen PKK'lılardan çıktı

Büşra Kamış

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Kasım 2017'de merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu başlatılan operasyonda, biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.Teröristlerin üzerinden çıkan silah ve malzemelerin kriminal incelemelerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen tabancanın 16 Aralık 2010'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde Türk Telekom binası önünde, bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Erdem'e ait olduğunun tespit edildiği vurgulandı.Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristin de Erdem'in şehit edilmesi olayının failleri olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.