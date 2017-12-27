Şehit er İdris Gülek'in dört çocuğu yetim kaldı



TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADILAR



ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU

Adem Özdoğan

Jandarma Er İdris Gülek; Ağrı Cezaevi’nde askerlik yapıyordu. Mesleği çobanlıktı. Ailesine bakabilmek için 34 yaşına kadar askerliği ertelemişti. Terhise 20 gün kala, cezaevinin su kuyusundan çıkan zehirli gazla şehit oldu. Ramazan (12), Recep (8), Abdullah (5), Berat (3) yetim kaldı.Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van´ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum’daki tören ardından Şehit Gülek’in cenazesi memleketi Van’a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii’nde tören düzenlendi.Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu.Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er İdris Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti.Şehit İdris Gülek’in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.