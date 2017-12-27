15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Şehit er İdris Gülek'in dört çocuğu yetim kaldı

Ağrı'daki cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlendikten sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 4 çocuk babası 34 yaşndaki Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van’da düzenlene törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:48
Şehit er İdris Gülek'in dört çocuğu yetim kaldı
Jandarma Er İdris Gülek; Ağrı Cezaevi’nde askerlik yapıyordu. Mesleği çobanlıktı. Ailesine bakabilmek için 34 yaşına kadar askerliği ertelemişti. Terhise 20 gün kala, cezaevinin su kuyusundan çıkan zehirli gazla şehit oldu. Ramazan (12), Recep (8), Abdullah (5), Berat (3) yetim kaldı.


Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van´ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum’daki tören ardından Şehit Gülek’in cenazesi memleketi Van’a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii’nde tören düzenlendi. 


TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADILAR


Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu. 


ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU


Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er İdris Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede  şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit İdris Gülek’in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını

Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi

Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu

FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi

Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı

Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı
Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı

Ülkücü İşçiler Derneği kapatıldı