15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şehit eşinin silah arkadaşlarına kumanya götürdü

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'inci gününde Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit düşmüştü. Hâlâ naaşına ulaşılamayan kahraman askerin eşi Birgül Muratdağı dün şehidinin sınır içindeki en son görev yeri Reyhanlı’ya gitti. Eşinin Afrin’deki silah arkadaşlarına ulaştırılması için kendi elleriyle hazırladığı yemekleri teslim etti. Eşine şöyle seslendi: “Sevgilim seni görmek istedim. Son bastığın yerlere ayak basmak istedim.”

Şehit eşinin silah arkadaşlarına kumanya götürdü

Birgül Muratdağı'nın şehit eşine seslenişi: 

...Reyhanlı’nın kokusunu içime çekmek, ardında olduğun dağları görmek için en son çıktığın bölgeye kadar gittim. ...Tek gitmeme kızacağını bile bile gittim. Dikkatli sürdüm arabayı, merak etme. ...Ellerimle hazırladığım şeyleri o kapıya kadar teslim etmek istedim. Görmek istedim, son bastığın yerlere ayak basmak istedim, gözyaşlarım oraya düşsün istedim. ...Herkese yetecek kadar yapmak isterdim, herkesin ağzına değsin isterdim. Ama 300 kişilik ikrama gücüm yetti, kalbim daha fazlasını istedi. ...Elimde hayır yapmak, dua etmek var, onlara sığınıyorum. ...Her geldiğinde dualarla içirdiğim zemzem suyunu da ihmal etmedim. Herkes nasiplensin diye herkese gönderdim.



Aşkları dillere destan olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) ile Birgül Muratdağı (24) 1 yıl önce evlenmişlerdi. Mehmet Muratdağı 23 Ocak’ta Afrin’de PYD’li teröristler tarafından şehit edildi.

Birgül Muratdağı kendi elleriyle hazırladığı, içinde dolma, börek olan 300 kişilik kumanyayı paketleyip Kayseri’den arabasıyla yola çıkıp Hatay Reyhanlı’ya  götürdü. Eşinin görev yaptığı yeri ağlayarak dolaştı. Yemekler Afrin’de Mehmetçik’e ulaştırıldı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

6 Afrin kahramanı aynı karede

6 Afrin kahramanı aynı karede
Seçim ittifakın teklifinin 9 maddesi kabul edildi

Seçim ittifakın teklifinin 9 maddesi kabul edildi
12 askere FETÖ’den gözaltı kararı

12 askere FETÖ’den gözaltı kararı
Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

Oscar 2018 ödülleri dağıtıldı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)
İstanbul'daki yağışlar barajları doldurdu

İstanbul'daki yağışlar barajları doldurdu
Hazırladığı kumanyaları, şehit eşinin silah arkadaşlarına götürdü

Hazırladığı kumanyaları, şehit eşinin silah arkadaşlarına götürdü
Karlıova, 55 yıl sonra yeniden kara hasret

Karlıova, 55 yıl sonra yeniden kara hasret
On Numara çekildi (5 Mart 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (5 Mart 2018 On Numara sonuçları)
Dört Ayaklı Minare iki buçuk yıl sonra ziyarete açıldı

Dört Ayaklı Minare iki buçuk yıl sonra ziyarete açıldı
Seçim İttifakı teklifinin ilk maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Seçim İttifakı teklifinin ilk maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Türkler Yunanistan’da mahsur kaldı

Türkler Yunanistan’da mahsur kaldı