Şehit eşinin silah arkadaşlarına kumanya götürdü

İdil Janet Demiray

Birgül Muratdağı'nın şehit eşine seslenişi:...Reyhanlı’nın kokusunu içime çekmek, ardında olduğun dağları görmek için en son çıktığın bölgeye kadar gittim. ...Tek gitmeme kızacağını bile bile gittim. Dikkatli sürdüm arabayı, merak etme. ...Ellerimle hazırladığım şeyleri o kapıya kadar teslim etmek istedim. Görmek istedim, son bastığın yerlere ayak basmak istedim, gözyaşlarım oraya düşsün istedim. ...Herkese yetecek kadar yapmak isterdim, herkesin ağzına değsin isterdim. Ama 300 kişilik ikrama gücüm yetti, kalbim daha fazlasını istedi. ...Elimde hayır yapmak, dua etmek var, onlara sığınıyorum. ...Her geldiğinde dualarla içirdiğim zemzem suyunu da ihmal etmedim. Herkes nasiplensin diye herkese gönderdim.Aşkları dillere destan olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) ile Birgül Muratdağı (24) 1 yıl önce evlenmişlerdi. Mehmet Muratdağı 23 Ocak’ta Afrin’de PYD’li teröristler tarafından şehit edildi.Birgül Muratdağı kendi elleriyle hazırladığı, içinde dolma, börek olan 300 kişilik kumanyayı paketleyip Kayseri’den arabasıyla yola çıkıp Hatay Reyhanlı’ya götürdü. Eşinin görev yaptığı yeri ağlayarak dolaştı. Yemekler Afrin’de Mehmetçik’e ulaştırıldı.