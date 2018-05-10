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Şehit Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in cenazesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törenle memleketi Sivas'ta toprağa verildi

10 Mayıs 2018, Perşembe 15:17
Şehit Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Peker'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, askerler, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Yaklaşık 40 gün önce göreve başladığı öğrenilen Peker, 8 Mayıs'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Serabetin bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.



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