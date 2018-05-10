Şehit Furkan Peker son yolculuğuna uğurlandı

Can Hakman

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.Şehit Furkan Peker'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın yanı sıra, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, askerler, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.Yaklaşık 40 gün önce göreve başladığı öğrenilen Peker, 8 Mayıs'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Serabetin bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.