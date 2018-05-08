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Şehit gece bekçisi Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı

Meslek içi eğitim kursuna katılmak için gittiği Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde meslektaşının silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 29 yaşında hayatını kaybeden çarşı ve gece bekçisi Üzeyir Kocatürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Şehit gece bekçisi Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı
Üzeyir Kocatürk için Ümraniye'deki Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'nde resmi tören düzenlendi. Törene, Kocatürk'ün eşi Reyhan, iki yaşındaki oğlu Ömer Hamza, annesi Satı ve babası Arif Kocatürk ve aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçe emniyet müdürleri ve meslektaşları katıldı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit gece bekçisi Kocatürk'ün öz geçmişi okundu.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kocatürk'ün, son dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gücüne güç katan, kentin her noktasında görev alarak cesurca ve kahramanca görev yapan binlerce çarşı ve mahalle bekçisinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul halkının güveni ve huzuru için görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin daha verimli olmasını ve onlara yönelik riskleri en aza indirmeyi amaçlayan eğitimin öncesinde meydana gelen kazada Üzeyir Kocatürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Bizler inançlı insanlarız. Ölüm Allah'ın takdiri, nihayete giden bir duraktır, buna inanıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Şehidimizin babasındaki metanet ve sabrı gerçekten saygıyla duygulanarak karşıladım. Ben onlar kadar metanetli olamıyorum. Daha mesleğinin başında şehit olan kardeşimizin çocuğu ve eşi de bize emanettir. Gücümüz yettiğince teşkilat olarak daima onların yanında olacağız. Vatan sağ olsun." diye konuştu.



EŞİM PEYGAMBERE KOMŞU OLDU


Törenin ardından yapılan dua sonrası şehit Kocatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, polis merasim mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konularak, Ümraniye Topağacı Camisi'ne getirildi.

Şehit Kocatürk'ün eşi Reyhan Kocatürk, burada taziyeleri kabul etti. Kocatürk, "Eşim şehit oldu. Şehit olduğu için mutluyum. Ağlamayacağım. Şehit haberlerini televizyonlarda izlediğimde üzülürdüm. İnsan kendi başına geldiğinde daha iyi anlıyor. Eşim peygamberimize komşu oldu." dedi.

Şehit Üzeyir Kocatürk'ün cenazesi, öğle vaktinde Ümraniye Topağacı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA


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