15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'e veda

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, memleketi Denizli’nin Çivril ilçesinde toprağa verildi

22 Ocak 2018, Pazartesi 18:54
Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'e veda
Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden biri olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz’ün Denizli’nin Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis’teki askeri törenin ardından askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesini Denizli protokolü ve ailesi tarafından karşılandı.


 

OĞLUNU FOTOĞRAFINI KOKLADI


Daha sonra Çivril Yeni Camisi önüne götürüldü. Burada annesi Hatice Öz ile kardeşleri 17 yaşındaki Hatice ve 12 yaşındaki Muhammet Öz, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Annesi şehit oğlunun fotoğrafını uzun süre öpüp, kokladı.


"SENİ ÇOK SEVİYORUM, BIRAKIP GİTME"


Şehit yakınları, askeri personel ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehit kardeşi Muhammet abisinin fotoğrafını öpüp koklarken, şehidin kız kardeşi Hatice ise, ‘Ağabey seni çok seviyorum, bırakıp gitme’ diye feryat etti. Şehit kardeşi, Muhammet ise, abisinin fotoğrafına sarılarak, uzun uzun ağladı.

Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, gözyaşları içinde Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.




CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI


İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun kıldırdığı şehidin cenaze namazına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu, CHP Milletvekili Kazım Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli Valisi Hasan Karahan, Uşak Valisi Salim Demir, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, il müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

BAŞBAKANIN YAKIN KORUMALIĞINI YAPMIŞTI


Babası Özer Öz’ün Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın korumalığını yaptığı öğrenildi. Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personeller, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kalmıştı.

Başbakan Yıldırım’ın yakın korumasına acı haberBaşbakan Yıldırım’ın yakın korumasına acı haber
Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttüIslanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü
Bitlis’teki çığ bölgesinden ilk görüntülerBitlis’teki çığ bölgesinden ilk görüntüler
Şehit ateşi Mersin’e düştüŞehit ateşi Mersin’e düştü
Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 14 yaralı Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 14 yaralı


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında yakalama kararı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen Irmak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen Irmak'ı kabul etti
Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı

Son Dakika...Kilis Valiliği yakınına roket atıldı
TSK unsurları, Afrin'de Burseya Dağı'nı ele geçirdi

TSK unsurları, Afrin'de Burseya Dağı'nı ele geçirdi
Erciyes'te ziyaretçi rekoru kırıldı

Erciyes'te ziyaretçi rekoru kırıldı
Mehmetçik 'İstikamet Kızıl Elma' dedi... Kızıl Elma ne demek? (Afrin Operasyonu)

Mehmetçik 'İstikamet Kızıl Elma' dedi... Kızıl Elma ne demek? (Afrin Operasyonu)
Bakanlar Kurulu, Yıldırım başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu, Yıldırım başkanlığında toplandı
Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü
Anamur'da muz ve çilek seralarını dolu vurdu

Anamur'da muz ve çilek seralarını dolu vurdu