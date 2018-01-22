Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'e veda

OĞLUNU FOTOĞRAFINI KOKLADI



"SENİ ÇOK SEVİYORUM, BIRAKIP GİTME"







CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

BAŞBAKANIN YAKIN KORUMALIĞINI YAPMIŞTI

Başbakan Yıldırım’ın yakın korumasına acı haber

Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

Bitlis’teki çığ bölgesinden ilk görüntüler

Şehit ateşi Mersin’e düştü

Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 14 yaralı

Gizem Yetil

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden biri olan’ün Denizli’nin Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.Bitlis’teki askeri törenin ardından askeri uçakla'nagetirilen şehidin cenazesini Denizli protokolü ve ailesi tarafından karşılandı.Daha sonra Çivril Yeni Camisi önüne götürüldü. Burada annesiile kardeşleri 17 yaşındaki Hatice ve 12 yaşındaki, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Annesi şehit oğlunun fotoğrafını uzun süre öpüp, kokladı.Şehit yakınları, askeri personel ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Şehit kardeşi Muhammet abisinin fotoğrafını öpüp koklarken, şehidin kız kardeşi Hatice ise, ‘Ağabey seni çok seviyorum, bırakıp gitme’ diye feryat etti. Şehit kardeşi, Muhammet ise, abisinin fotoğrafına sarılarak, uzun uzun ağladı.Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, gözyaşları içinde Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun kıldırdığı şehidin cenaze namazına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu, CHP Milletvekili Kazım Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli Valisi Hasan Karahan, Uşak Valisi Salim Demir, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, il müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Babası Özer Öz’ün Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın korumalığını yaptığı öğrenildi. Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personeller, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda düşen çığın altında kalmıştı.