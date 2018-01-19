15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Şehit kızı Ahsen'e baba mirası

72 il ve 4 ülkede dün şehit ile gazilere Cumhurbaşkanlığı’nca verilen “Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları’nın takdim törenleri vardı

Şehit kızı Ahsen'e baba mirası
Kayseri’deki törene 27 Ocak 2016’da Diyarbakır Sur’da PKK’lı teröristler ile çatışırken şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın 2.5 yaşındaki tatlı kızı Ahsen damga vurdu. Ahsen, babasını kaybettiğinde 2.5 aylıktı. Şehidin Mersin’deki cenaze töreninde Ahsen’in babasının tabutuna bakışı ve sürekli ağlaması yürekleri dağlamıştı.



2.5 aylık Ahsen’i annesi Nadiye Çiğa havaya kaldırıp babasının cenaze arabasındaki tabutuna böyle baktırmıştı.



Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın kızı Ahsen ile ilk fotoğrafı.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzon Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı

Trabzon Havalimanı uçuşlara yeniden açıldı
Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi

Son dakika... Türkiye genelinde kar yağışı ulaşımı etkiledi
PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı

PYD/PKK Afrin'den Türkiye sınırındaki Azez'e saldırdı
Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı

Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı
İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi

İstifa eden başkan tekrar görevlendirildi
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Kayseri’de kar çilesi

Kayseri’de kar çilesi

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı

İzmir’de fırtına 15 tekneyi batırdı
Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep

Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep
Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi

Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi
Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttular