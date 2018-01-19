Şehit kızı Ahsen'e baba mirası

İdil Janet Demiray

Kayseri’deki törene 27 Ocak 2016’da Diyarbakır Sur’da PKK’lı teröristler ile çatışırken şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın 2.5 yaşındaki tatlı kızı Ahsen damga vurdu. Ahsen, babasını kaybettiğinde 2.5 aylıktı. Şehidin Mersin’deki cenaze töreninde Ahsen’in babasının tabutuna bakışı ve sürekli ağlaması yürekleri dağlamıştı.2.5 aylık Ahsen’i annesi Nadiye Çiğa havaya kaldırıp babasının cenaze arabasındaki tabutuna böyle baktırmıştı.Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın kızı Ahsen ile ilk fotoğrafı.