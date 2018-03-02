15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şehit Mehmet Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi.  Şehit Dinek'in iki gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi. 

02 Mart 2018, Cuma 16:40
Şehit Mehmet Dinek: Anne buralar çok sisli, dumanlı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesi ile memleketi Denizli'de büyük üzüntü yarattı.
 

"BURALAR ÇOK SİSLİ, DUMANLI"


Nazilli'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48) ile ev hanımı annesi Sezgül Dinek (46), kız kardeşi Nimet Dinek (20) ve 6 ay önce 17 Eylül 2017'de nişanlandığı Huriye Alaca, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babaocağına Türk bayrağı asıldı, aile yakınları ve komşuları taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Törenden önce şehit evine asılan Türk bayrağının yanına, MHP bayrağı asıldı. Valiliğin uyarısıyla, parti bayrağı şehit evinden kaldırıldı sadece Türk bayrağı kaldı. 1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenilen şehit Mehmet Dinek'in annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı, alçıya alındığı öğrenildi.  Ayrıca şehidin 2 gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi. 


 

Abdullah Ağar CNN Türk'te 8 kahramanımızın nasıl şehit düştüğünü şu sözlerle ifade etmişti:


Çok kesif bir sis var. Terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonrası başlayan bir çatışma. Bütün gün boyunca devam eden çatışma. Can hıraş bir mücadele verildi. 8 askerimiz şehit oldu, iki askerimizin durumunun ağır olduğu bilgisi var. 73 terörist etkisiz hale getirildi. Üstü kapatılmış irtibat tünelleri var. Hem arazinin altı hem de üstünün ortaya çıkarılması gerekiyor.


 

KARDEŞİ VE NİŞANLISINDAN ASKER ÜNİFORMASI


Şehit Mehmet Dinek'in cenazesi ise önce havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na getirildi. Ardından oluşturulan konvoyla, karayolu ile Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 520 Sokak'taki babaevine getirildi.



3 bini aşkın Nazillili, helalik alınması için baba ocağına getirilen şehidini yalnız bırakmadı. Ev önünde şehidi karşılayanlar arasında yer alan kız kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca'nın askeri üniforma giydikleri görüldü.



Şehidin kız kardeşi Nimet Dinek'in "Ağabey bizi nerelere bıraktın", nişanlısının "Daha düğün yapacaktın. Evlenecektik. Bırakıp gittin bizi" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Kazadan dolayı ayağı alçılı olduğu için koltuk değneğiyle ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen şehidin annesi Sezgül Dinek'in "Yavrum. 2 gün önce daha yeni görüşmüştük. Bırakıp gittin bizi" haykırışı evin önündekileri de ağlattı. Başta baba Kenan Dinek olmak üzere aile fertleri gözyaşlarını tutamayarak, şehidin tabutuna sürekli sarıldı.



Evin önünden helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı ve toprağa verileceği memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinin Çalık Mahallesi'ne gönderildi. Askerlerin omzuna aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konup karayoluyla Denizli'ye uğurlandı. İlçe sakinleri terör örgütüle lanet sloganları attı. Şehidi Nazilli'de 3 bini aşkın vatandaşın yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, ildeki kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Zeytin Dalı Harekâtı şehidinin cenazesinde küçük kardeşi yürekleri dağladı

Zeytin Dalı Harekâtı şehidinin cenazesinde küçük kardeşi yürekleri dağladı
Çorum'da polis merkezinin önüne bırakılan valizler panik yarattı

Çorum'da polis merkezinin önüne bırakılan valizler panik yarattı
Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya

Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya
Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...

Son dakika! İşte Amerika'nın eğittiği YPG'nin terör ordusu fotoğrafları...
Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

Gözaltına alınan DEAŞ'lıların bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi

2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi
Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı

Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı
Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı

Terör uzmanı Abdullah Ağar Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışma anını anlattı
Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu

Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor