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Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyeti yerine getiriliyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen “Zeytin Dalı Harekâtı”nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyetinde yer alan ‘Anneme o istediği evi alsınlar’ sözü yerine getiriliyor

12 Şubat 2018, Pazartesi 18:41
Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyeti yerine getiriliyor
AK Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, bir iş adamının şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın vasiyetindeki annesine istediği evi Safranbolu’dan hemen almak için kendisini aradığını söyleyerek, “Bir iş adamı herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi.

İŞ ADAMI ADININ GİZLİ TUTULMASINI İSTEDİ

Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen söz konusu iş adamımızı aradım, Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu’dan evi almak istediğini ifade etti.

Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek. Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha şehidimize rahmet ve minnet duygularımı ifade ediyor, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

İŞTE O VASİYET


Şehit mektubunda "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılı, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" yazdı. Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet arkadaşları tarafından çerçeveletildi.

(Yasin Erdem /İHA)

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