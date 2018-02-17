15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şehit sorgulama sistemi geçici olarak kapatıldı (MBS şehit sorgulama nasıl yapılır?)

Şehit sorgulama hizmetinde son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada şehit sorgulama işlemine gösterilen ilgi nedeniyle meydana gelen yoğunluktan dolayı hizmetin geçici olarak kapatıldığı açıkladı. Peki şehit sorgulama nasıl yapılır? İşte MSB şehit sorgulama ve detaylar...

17 Şubat 2018, Cumartesi 16:46
Şehit sorgulama sistemi geçici olarak kapatıldı (MBS şehit sorgulama nasıl yapılır?)
Şehit sorgulama ekranı için milyonlarca vatandaş harekete geçti. e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi ile birlikte aile büyüklerini öğrenen vatandaşlar, şimdi de Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ailesinde bir savaşta şehit olup olmadığını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Şehit sorgulama işlemiyle birlikte ailede şehit olup olmadığı görüntülenebiliyor. Öte yandan yoğun ilgi nedeniyle sistem geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Peki MSB şehit sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.



MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin adı, baba adı ve doğum yılının doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor.

>>> MBS ŞEHİT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulama yapan kişinin bir yakını herhangi bir savaşta şehit düştüyse bu bilgi ekranda görüntüleniyor.
 

ŞEHİT TESPİT SİSTEMİNDE NELER GÖRÜLÜYOR?

Şehit tespit sisteminde,;1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin bilgilerine ulaşılabiliyor.

Bu sistemle birlikte vatandaşlar, aile soyunda daha önceden bir kişinin bir savaşta şehit olup olmadığını sorgulayabiliyor ve eğer böyle bir durum var ise, ekranda uyarı olarak görüntüleniyor.

YOĞUN İLGİ SONRASI KAPANDI! İŞTE İLK AÇIKLAMA

MSB şehit sorgulama ekranına akın akın giren milyonlarca vatandaş, sistemde yoğunluk oluşturdu ve sistem kilitlenmiş durumda. Ara ara yeniden bağlantı sağlansa da sistemdeki aşırı yoğunluk nedeniye Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bile şu an giriş yapılamıyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır" denildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çaldılar

Tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çaldılar
Cuma namazına gitmeyince şüphelendiler... Evinde ölü bulundu

Cuma namazına gitmeyince şüphelendiler... Evinde ölü bulundu
İzmir'de şehit olan Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de şehit olan Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı
İstanbullular dikkat! 3 ilçede su kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! 3 ilçede su kesintisi olacak
Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü
Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hollanda'nın 1915 kararına Türkiye'den jet hamle

Hollanda'nın 1915 kararına Türkiye'den jet hamle
Psikiyatri hastası, hastanedeki odasında ölü bulundu

Psikiyatri hastası, hastanedeki odasında ölü bulundu
Alt-üst soy raporu ortalığı karıştırdı! Göçmenler AB'den çifte vatandaşlık için harekete geçti

Alt-üst soy raporu ortalığı karıştırdı! Göçmenler AB'den çifte vatandaşlık için harekete geçti
Müşteri gibi girip sadaka kutusunu çaldı

Müşteri gibi girip sadaka kutusunu çaldı
Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk