Şehit sorgulama sistemi geçici olarak kapatıldı (MBS şehit sorgulama nasıl yapılır?)

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

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ŞEHİT TESPİT SİSTEMİNDE NELER GÖRÜLÜYOR?

YOĞUN İLGİ SONRASI KAPANDI! İŞTE İLK AÇIKLAMA

Senim Tanay

için milyonlarca vatandaş harekete geçti.sorgulama sistemi ile birlikte aile büyüklerini öğrenen vatandaşlar, şimdi de Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ailesinde bir savaşta şehit olup olmadığını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Şehit sorgulama işlemiyle birlikte ailede şehit olup olmadığı görüntülenebiliyor. Öte yandan yoğun ilgi nedeniyle sistem geçici olarak devre dışı bırakıldı.Peki MSB şehit sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin adı, baba adı ve doğum yılının doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor.Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulama yapan kişinin bir yakını herhangi bir savaşta şehit düştüyse bu bilgi ekranda görüntüleniyor.Şehit tespit sisteminde,;1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı, 1853-1928 Muharebe Dışı Diğer Şehitler ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin bilgilerine ulaşılabiliyor.Bu sistemle birlikte vatandaşlar, aile soyunda daha önceden bir kişinin bir savaşta şehit olup olmadığını sorgulayabiliyor ve eğer böyle bir durum var ise, ekranda uyarı olarak görüntüleniyor.MSB şehit sorgulama ekranına akın akın giren milyonlarca vatandaş, sistemde yoğunluk oluşturdu ve sistem kilitlenmiş durumda. Ara ara yeniden bağlantı sağlansa da sistemdeki aşırı yoğunluk nedeniye Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bile şu an giriş yapılamıyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamadadenildi.