Şehit teğmenin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı

'O BAYRAĞI HER YERE ASARIZ'

VİNÇLE TÜRK BAYRAĞINI ASTILAR

Mine Bozkurt

Şirinyer’deki NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası önünde toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, teşkilat üyeleri ve Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Erdem Öksüz ile tüm sokağı Türk bayraklarıyla donatmaya geldiklerini söyledi.Bugün özellikle şehidin evinin önüne geldiklerini belirten Delican, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 780 bin metrekaresinin her yerinde biz allı şanlı bayrağımızı her noktaya asarız, buna kimse müdahale edemez." dedi.Delican, Afrin’de şehit olan askerler için Allah’tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti: "Bu millet tek yürek olmuşken, milletimizin topyekün arkasında olduğu askerlerimizden bir tanesinin şehit evinin karşısında birileri güya bayrak astırmayacaksa biz bunun hesabını sorarız. O bayrağı da her yere asarız. Tüm İzmirli hemşehrilerimizden de yarın evlerinin balkonlarına bayraklarını asmalarını özellikle istirham ediyorum. Bizler İzmirliler olarak bu vatanın evlatları için, sonuna kadar onlarla beraber bu ülke için canımızı vermeye hazırız. Bayrağımızın o al renginin şehit kanıyla sulandığını kimse unutmasın."Delican ve beraberindekiler açıklamanın ardından Şehit Tankçı Teğmen Çubukçu’nun evinin bulunduğu Akdoğan Caddesi’ni, tekbir eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak, Türk bayraklarıyla süsledi.Delican, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ve AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan, bir vinç vasıtasıyla, şehidin evinin önündeki elektrik direğine Türk bayrağı astılar.Açıklamaya katılanlardan bazıları, Türk bayraklarını NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası’nın duvarlarına asarken, kalabalık şehitler için dua etti, İstiklal Marşı okudu.