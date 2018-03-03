Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'den son mesaj



KIZI GETİRİLMEDİ

’HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN’

İdil Janet Demiray

Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin için Eskişehir Reşadiye Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Eyüp Çetin (53), annesi Sevgi Çetin (45), şehidin eşi Yeter Çetin (23), şehidin kız kardeşi Seda Çetin (19), yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Özdemir Çakacak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile çok sayıda kişi katıldı.Şehidin 40 günlük kızı Gökçen Çetin ise tören alanına getirilmedi. Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül ile, törenin yapıldığı Reşadiye Camii’nin yanında kurulan taziye çadırında bulunan ve oğullarının jandarma yeleğini giyen baba Eyüp Çetin ve anne Sevgi Çetin’e başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan soylu cenaze töreni başlamadan önce de baba Eyüp Çetin’i kendisinin ve bakan Gül’ün yanına getirdi. Eyüp Çetin oğlunun fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı.Bu arada Şehit Uzman Çavuş Çetin’in 21 Şubat’ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp, ’Her haine bir mermi sözümüz olsun miniğim’ yazısını yazdığı dikkat çekti.