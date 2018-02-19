Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

Can Hakman

Olay, dün saat 08.30 sıralarında E-5 Karayolubağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen genç bir kadın, taksiye binerekne doğru yola çıktı. Kadın taksiyle seyir halindeyken yakınlarını arayarak, 'köprüde intihar edeceğini' söyledi. Bunun üzerine konuşmaları duyan taksi şoförü, köprüye gitmek isteyen kadını Zincirlikuyu’da indirdi. Kadın buradan yalın ayak bir şekilde köprüye doğru yürümeye başladı. Şoför ise polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi.Taksiden inmesinin ardındanbağlantı yolundan köprüye doğru yalın ayak yürüyen kadını seyir halinde olan sürücüler de ihbar etti. İhbar üzerine kısa sürede bağlantı yoluna gelen polis ekipleri, kadını emniyet şeridinde durdurdu. Alkol komasına girmesi nedeniyle bayılan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada ekipler, yerde baygın halde yatan kadının üstünü örttü.Yerde yattığı esnada zaman zaman ayılan kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından genç kadın, yine ekiplerin yardımıyla ambulansa bindirilmek istendi. Ancak kadın burada bir kez daha bayıldı. Zorlukla tekerlekli sandalyeye oturtulan kadın, ardından ambulanslane kaldırılarak tedavi altına alındı.İHA