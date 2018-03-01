Şehitlerden etkilenen öğrencilerden asker olacak yapay zekalı robot



SAVAŞLARDA ASKERLERİN YERİNE SAVAŞABİLİRLER

'UZAYA İNSAN YERİNE BU ROBOTLARI GÖNDEREBİLİRİZ'

TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEK İSTİYORUZ



20 BİN TL'LİK ROBOTU 1200 TL'YE YAPTILAR

EN GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA SOPHIA İLE AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP

POLONYA ÜNİVERSİTESİ ROBOTU İNCELEDİ

Can Hakman

İzmir’de 21. Yüzyıl’ın gündemi olan yapay zeka ve insansı robot çalışmalarına Türkiye’de hız vermek amacıyla yola çıkan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencileri Haktan Öncel, İlke Demir Bahadır, Dilay Tatman ve Dilan Akgün, yapay zekaya sahip insansı robot tasarladı.Robot ve insan birleşimi olarak ‘Robiens V01’ ismi verilen yapay zekalı akıllı robotu, piyasadaki değeri olan 20 bin TL’den daha ucuza mal ederek bin 200 TL’ye yapan öğrenciler, tasarladıkları robotu 2019’da yürür hale getirip donatarak asker olarak savaşabilecek kapasiteye getirmeyi amaçladıklarını belirtti.Robotu tasarlarken ve yaparken çok zorlandıklarını ancak başardıklarını anlatan Kocatürk Koleji öğrencilerinden Haktan Öncel, şunları söyledi:“Robotu yaparken zorlandığımız kısımlar vardı. Birincisi enerji üretimini bulmak zordu çünkü her yerde satılan bir powerbank kulllanmadık. İkincisi ses tanıma işlemlerinde çok zorlandık. Robot algılamıyor, bazen yanlış şeyler söylüyor. Gecemizi gündüzümüze kattık bunları yapmak için ama en sonunda başardık. Elimizdeki imkanlarla şuanda böyle bir robot yapabildik. Ama gelecekte bilgimiz ve imkanlarımız gelişeceği için daha farklı teoriler ve robotlar yaparak ülkemize katkıda bulunacağız. Örneğin savaşlarda insanlar şehit olduğu için ve ölmemeleri için bu yapay zekaların savaşabileceğini düşünüyoruz”Yapay zeka robotunu geliştirerek uzaya gönderilebilir hale getirebilmeyi amaçladıklarını da vurgulayan Öncel, şu ifadeleri kullandı:“Yetenekleri önceden tanımlanan sesleri tanıyor, verilen komutları yapıyor. İnsansı bir vücuda sahip ve yürümek vücudunun yüzde 80’ini stabil olarak kullanıyor. 2019’da robotun ikinci sürümünde yürümesini sağlayacağız. Kocatürk Robinens ile amacımız uzaya insan göndermek yerine, çünkü uzaya insan göndermek tehlikeli ve yüksek maliyetli oluyor. Yapay zeka sahibi robotları göndererek ülkemize daha kapsamlı çalışma sağlayacağız”Öğrencilerden gelen talebi yerine getirmek için gecesini gündüzüne katan okulun Fen Bilgisi öğretmeni Dilay Çorumlu, şunları dile getirdi:“Yapay zeka ve insansı robot son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kavramlardan bir tanesi. Giderek de hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde yapay zekanın milyonlarca alanda birçok işin üstesinden geleceğini düşünmekteyiz. Okulumuzun teknoloji ve robotik ekibi olarak öğrencilerimiz ortaya attığı bu fikir doğrultusunda onlarla beraber çalışma içerisine girdik ve sene başından itibaren disiplinli şekilde çalıştık. Bu projelerle birlikte geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz bu robot ile yurtiçi ve yurtdışında da birçok yarışmaya katılarak derece almayı düşünüyoruz. Açıkçası okulumuz olarak yapay zeka çalışmalarına biz de destek vermek istiyoruz”Proje öğretmenlerinden Fen Bilgisi Öğretmeni Emel Sabrin Al-Qatatsheh de şunları söyledi:“Bu robot insansı bir vücuda sahip ve tüm eklem hareketlerini yapabilecek durumda. Önceden tanımlanan sesleri tanıyabiliyor ve verilen komutları yerine getirebiliyor. 2019 yılında projemizin ayakta durması ve yürüyebilmesi için ikinci versiyonunu ortaya koymaya planlıyoruz. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan ODTÜ Robot Günlerine de yüzlerce proje arasından seçilen 7 projeden birisi olan Kocatürk Robiens V01 ile okulumuzu temsil edeceğiz. Okulumuz geleceğin uzay mühendislerini yetiştirebilmek, dünyadaki uzay çalışmalarında ‘biz de varız’ diyebilmek için ülkemizi iddialı bir konuma getirebilmek için birçok çalışma amaçlıyor. Bunun da temeli yapay zeka ve kodlamadan geçtiği için bu adımı atmış bulunduk. Normalde 20 bin lira maliyetle üretilen robotu, biz imkanlarımız dahilinde bin 200 TL’ye mal etmiş durumdayız.”Çalışmalarının 7 ay sürdüğünü ve hala devam ettiğini kaydeden Emel Sabrin Al-Qatatsheh, “Dünyadaki diğer yapılan yapay zekalarla kıyasladığımızda aynı özelliklere sahip bir robot ürettik. Örneğin en gelişmiş insansı robotolan Sophia’nın aynı çalışma prensiplerine sahiptir” diye konuştu.Teknolojik çalışmalarıyla dikkat çeken okulu ziyaret eden Polonya Bydgosszcz UTP Teknoloji ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi Rektörü Adam Gafomski ile Dekan Ryszard Zamorski, öğrencilerin robotunu incelemeye geldi. Okul öğrencilerinin çok başarılı çalışmalar yaptığını belirten ve bu sebeple üniversiteleri ile protokol imzaladıklarını belirten Rektörü Adam Gafomski, öğrencileri ve Okulun Kurucusu Mustafa Kocatürk’ü tebrik etti.