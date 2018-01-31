Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı

2 Şubat’ta kalp krizi geçiren Mehmet Tuna
, Haziran’da ölünce kızı Deniz Tuna
, Seda Sayan için sosyal medyada ‘Babamın katili’ yazmıştı.
Seda Sayan
'YAS DÖNEMİNDEYDİ'
20 yaşındaki Deniz Tuna’ya dava açtı. Genç kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Tuna’nın annesi Şehnaz Tuna, POSTA’ya
şunları söyledi:
“Deniz babasının ölümünden hemen sonra, yas döneminde o ifadeyi kullanmış. Kısa süre içinde sildi. Şimdi Amerika’da, üniversitede. Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve ifade verecek. Bir yere kaçtığı yok. Adalet ne derse o!”
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