Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı



'YAS DÖNEMİNDEYDİ'

POSTA’ya

Şamdan'ın işletmecisi Mehmet Tuna son yolculuğuna uğurlandı

Etiler Şamdan'ın işletmecisi Mehmet Tuna hayatını kaybetti

Elif Bayram

2 Şubat’ta kalp krizi geçiren, Haziran’da ölünce kızı, Seda Sayan için sosyal medyada ‘Babamın katili’ yazmıştı.20 yaşındaki Deniz Tuna’ya dava açtı. Genç kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Tuna’nın annesi Şehnaz Tuna,şunları söyledi:“Deniz babasının ölümünden hemen sonra, yas döneminde o ifadeyi kullanmış. Kısa süre içinde sildi. Şimdi Amerika’da, üniversitede. Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve ifade verecek. Bir yere kaçtığı yok. Adalet ne derse o!”