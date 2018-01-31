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Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı

Mehmet Tuna 42 yıldır işlettiği Etiler Şamdan’ı Şubat 2017’de mecburen kapatmıştı. Çünkü mülk sahibi Seda Sayan “Kiramı ödemiyorlar” diyerek Etiler Şamdan’ı icra yolu ile boşalttırmıştı

31 Ocak 2018, Çarşamba 07:36
Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı
2 Şubat’ta kalp krizi geçiren Mehmet Tuna, Haziran’da ölünce kızı Deniz Tuna, Seda Sayan için sosyal medyada ‘Babamın katili’ yazmıştı.


'YAS DÖNEMİNDEYDİ'


Seda Sayan 20 yaşındaki Deniz Tuna’ya dava açtı. Genç kız hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Deniz Tuna’nın annesi Şehnaz Tuna, POSTA’ya şunları söyledi:

“Deniz babasının ölümünden hemen sonra, yas döneminde o ifadeyi kullanmış. Kısa süre içinde sildi. Şimdi Amerika’da, üniversitede. Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve ifade verecek. Bir yere kaçtığı yok. Adalet ne derse o!”

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