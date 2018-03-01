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Şehrin olumsuz etkilerine karşı detoks

Gün içerisinde şehrin olumsuz etkileri, stresli yaşam tarzı ve çevresel pek çok faktör, cildin zamanla yıpranmasına, nemini ve ışıltısını kaybetmesine sebep olur. Cildin ihtiyaçlarına göre yoğun bir bakım ve detoks sağlayan yüz maskeleriyse nem ihtiyacınızı karşılar, cildinizi ölü deriden arındırır veya gözeneklerinizi derinlemesine temizler

Şehrin olumsuz etkilerine karşı detoks
Cildine önem veren, yoğun şehirli kadının gün içinde yalnızca 1 dakika ayırarak uygulayabileceği Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Serisi şehrin olumsuz etkileriyle mücadele ediyor ve cilde detoks yapıyor. Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maskeler farklı ihtiyaçlara cevap vermekle birlikte art arda da kullanılabiliyor.

Hem çevresel hem de yaşam tarzının oluşturduğu olumsuz etkilere karşı geliştirilen, pratik kullanımıyla yalnızca 1 dakika gibi kısa bir sürede uygulanan Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Serisi, cildini önemseyen her kadının günlük cilt bakımı rutininin en değerli üyesi olmaya aday.

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Gözenek Arındırıcı Maske
 
Her gün cildin maruz kaldığı egzoz gazı, havadaki ince tozlar ve küçük kir parçacıkları cildin nefes almasını sağlayan gözenekleri tıkar ve nefes almasını engeller. NIVEA 1 Dakika Urban Detox Gözenek Arındırıcı Maske kendiliğinden ısınan formülü sayesinde cilde detox yaparken gözenekleri arındırır, görünür sekilde sıkılaştırır. Farkedilir seviyede temiz, pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilt sağlar.
 
NIVEA 1 Dakika Urban Detox Gözenek Arındırıcı Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TL

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Nemlendirici Maske
 
Mevsimsel değişiklikler, rüzgar, yüksek sıcaklık, güneş ve UV ışınları cildin nemini kaybetmesine yol açar. Nemsiz bir cilt, esnekliğini kaybeder, donuk ve ışıltısız görünür. NIVEA 1 Dakika Urban Detox Nemlendirici Maske yeşil çay ve hyaluronik asit içren formülüyle cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, çevresel etkilerden arındırır, sıkı bir cilt ve ışıltılı cilt tonu sağlar.
 
NIVEA 1 Dakika Urban Detox Nemlendirici Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TL
NIVEA 1 Dakika Urban Detox Arındırıcı Maske
Kapsamlı cilt temizliği, günlük bakım ve güzellik rutininin vazgeçilmezlerindendir. Çünkü şehrin havasında bulunan çok küçük kir parçacıkları, gözeneklerden 20 kat daha küçük olabilir. Yapılan testler, NIVEA 1 Dakika Urban Detox Arındırıcı Maske’nin beyaz kil ve manolya özü içeren formülüyle şehrin olumsuz etkilerine karşı etkili olduğunu göstermiştir. Formül, sadece 1 dakikada ciltteki yağ, sebum ve kir üzerinde mıknatıs gibi çalışarak cildi arındırır ve detox yapar. Aynı zamanda cilt kusurlarının oluşumunu engellemeye ve cildin tekrar serbestçe nefes almasına destek olur.
 
NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TL
 


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