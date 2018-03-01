Şehrin olumsuz etkilerine karşı detoks

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Gözenek Arındırıcı Maske

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Nemlendirici Maske

NIVEA 1 Dakika Urban Detox Arındırıcı Maske

Elif Bayram

Cildine önem veren, yoğun şehirli kadının gün içinde yalnızca 1 dakika ayırarak uygulayabileceği Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Serisi şehrin olumsuz etkileriyle mücadele ediyor ve cilde detoks yapıyor. Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maskeler farklı ihtiyaçlara cevap vermekle birlikte art arda da kullanılabiliyor.Hem çevresel hem de yaşam tarzının oluşturduğu olumsuz etkilere karşı geliştirilen, pratik kullanımıyla yalnızca 1 dakika gibi kısa bir sürede uygulanan Yeni NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Serisi, cildini önemseyen her kadının günlük cilt bakımı rutininin en değerli üyesi olmaya aday.Her gün cildin maruz kaldığı egzoz gazı, havadaki ince tozlar ve küçük kir parçacıkları cildin nefes almasını sağlayan gözenekleri tıkar ve nefes almasını engeller.kendiliğinden ısınan formülü sayesinde cilde detox yaparken gözenekleri arındırır, görünür sekilde sıkılaştırır. Farkedilir seviyede temiz, pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilt sağlar.NIVEA 1 Dakika Urban Detox Gözenek Arındırıcı Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TLMevsimsel değişiklikler, rüzgar, yüksek sıcaklık, güneş ve UV ışınları cildin nemini kaybetmesine yol açar. Nemsiz bir cilt, esnekliğini kaybeder, donuk ve ışıltısız görünür.yeşil çay ve hyaluronik asit içren formülüyle cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, çevresel etkilerden arındırır, sıkı bir cilt ve ışıltılı cilt tonu sağlar.NIVEA 1 Dakika Urban Detox Nemlendirici Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TLKapsamlı cilt temizliği, günlük bakım ve güzellik rutininin vazgeçilmezlerindendir. Çünkü şehrin havasında bulunan çok küçük kir parçacıkları, gözeneklerden 20 kat daha küçük olabilir. Yapılan testler,’nin beyaz kil ve manolya özü içeren formülüyle şehrin olumsuz etkilerine karşı etkili olduğunu göstermiştir. Formül, sadece 1 dakikada ciltteki yağ, sebum ve kir üzerinde mıknatıs gibi çalışarak cildi arındırır ve detox yapar. Aynı zamanda cilt kusurlarının oluşumunu engellemeye ve cildin tekrar serbestçe nefes almasına destek olur.NIVEA 1 Dakika Urban Detox Maske Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 19,90 TL