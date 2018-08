Şehrin Ortasında Gaz Lambasının Aydınlattığı Bir Ev

ÖMER ÇAĞLAR TURHAN



“Sofular haram demişler, bu aşkın şarabına

Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne

Kelp rakip böyle diyormuş, ‘güzel sevmek pek günah’

Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne”



Kul Nesîmî

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yarı tamamlanmış bir ev. Dışı rengarenk. Kapısı nerede önce anlamaya çalışıyorum. Kapıyı bulup birkaç basamaklı girişten içeri giriyorum. Giriş loş. Sağa sola bırakılmış gaz lambalarıyla aydınlanıyor. Daha ilk andan çok heyecan verici bir yere girdiğim belli. İçeriden müzik sesi duyuluyor. Alt kattaki büyük odada bir grup genç insan kanunla, darbukayla “Haydar Haydar”ı çalıyor. İçeride yaklaşık 15-20 kişi var. Kimi müziği dinliyor, kimi aralarında sohbet ediyor, kimi çaylarını içiyor. Duvarlara resimler, graffitiler yapılmış. Köşede tüpün üzerinde çay demleniyor. Müzik susuyor. Birazdan canı isteyen başka biri, enstrümanlardan birini kapıp kafasına göre takılacak.

Kadıköy’de kaderine terk edilmiş bu bina bir grup mahalleli tarafından sahiplenilmiş, bir sosyal merkeze dönüştürülmüş. Uzun yıllardır sadece kaba inşaatı tamamlanmış hâlde duran bu evin bir sahibi yok. Müteahhiti binayı aynı anda 5 kişiye satıp sırra kadem basmış.



Yeldeğirmeni’ndeki bu evin kapısı, birlikte yaşama inanan herkese açık. Kimse “Neden geldin?” diye sormuyor. İsteyen istediği şekilde zaman geçiriyor. Herkes birbirine karşı çok saygılı ve olabildiğince yargısız. Haftanın belli günlerinde de toplanıp belirledikleri bir gündem hakkında ‘forum’ yapıyorlar.



Buranın adı “Don Kişot işgal evi”. Nedeni Cervantes’in klasik eseri Don Kişot’ta bu kahraman şövalyenin “insanların belleklerinde hep mücadelenin simgesi” olarak yer etmesine dayanıyor. Hem de romandaki Don Kişot – yel değirmenleri ilişkisini hatırlayınca evin ismi cuk oturuyor.



Yeldeğirmeni Dayanışması’nın “Don Kişot evi”ne bir kere polis baskını gerçekleşmiş. Tam 10 ekip arabasıyla gelen polis, bir sabah hücre evi basar gibi girmiş buraya. Güneş enerjisi hakkında bir sunumla karşılaşan polisler, önce sunumu dinlemişler sonra gelmişken bir kimlik kontrolü yapıp ayrılmışlar.





“Bizim burada yaptığımız şey, aslında bir arada olmak için bir çaba sarf etmek. Şehirlerde bize artık nefes alabilecek pek fazla yer bırakılmadı. Kamusal bir alan yaratmak istiyoruz. Bunu da herhangi bir taraf ya da tavır olarak değil herkesle beraber ortaklaşa yapmak istiyoruz.”



Bir diğer gönüllü Eser Sandıkçı ekliyor:



“Burasının hikâyesi aslında Taksim Gezi Parkı’na uzanıyor. Orada hayat bulan ruh, 16 Haziran’dan sonra kendine yaşayacak yeni mekânlar arıyordu. O ruh, önce parklarda ve mahallelerde yer buldu. Bizim için de Yeldeğirmeni Dayanışması deneyimi ile birlikte ortaya çıkan bu ev, bu ruhun bir yansıması.”





Boş bir binayı çocuklar, gençler, kadınlar ve bir şeyler paylaşmak isteyen herkes için bir merkez hâline getirmeye çalışıyorlar.



Atakan: “Burası müzik yapmak isteyenlerin beraber müzik yapabileceği, kendini ifade edemeyen insanların kendilerini rahatça ifade edebileceği, politika konuşmak isteyen insanların hangi tarafta olursa olsun politika konuşabileceği veya hiçbir şey yapmak istemeyenin gelip oturabileceği bir alan.”

Burada bir hiyerarşi yok. Kimse kimseye iş vermiyor. Herkes yapabileceği bir işi gözüne kestirip işe koyuluyor. Elden ele tuğlalar taşınıyor, başka bir grup harç karıyor, biri şişeleri temizliyor, zımparalıyor, diğeri şişelerden duvar yapıyor, biri de kabak kemanesiyle gelip çalışanlar için müzik yapıyor. İş güvenliği de önemli, gerekli yerlerde baretler kafalarda.



Yeldeğirmeni Dayanışma Evi’nde herkes birer Don Kişot.



Atakan anlatıyor:



“Biz şöyle diyoruz kendi aramızda, herkes kendi hareketinin Don Kişot’udur ve Don Kişot belirdiğinde Sanço Panzalar olarak biz de orada oluruz. Yani biz aslında Sanço Panzalarız. Don Kişot delidir, düşünmeden gider. Don Kişot bir şeylere savaş açmıştır ama onu anlatmaz. Fakat Sanço Panza onu bilir ve gider yaralarını sarar.”





Eser, Yeldeğirmeni'nde ve Türkiye’nin dört bir yanında Gezi sonrası oluşturulan dayanışmaları anlatırken Amerika'daki işgal hareketinde sıkça dillendirilen bir söylemi hatırlatıyor:



“Ben Amerika’da Wall Street işgallerinde ‘Siz kimsiniz?’ sorusuna verilen cevabı çok beğeniyorum. Biz yüzde 99’uz aslında. Bu Gezi Direnişi’nde de yapay bir şekilde iktidar tarafından yüzde 50’siniz diye nitelendirildi ama bu öyle değil. İktidarın karşısında ezilen bütün toplum kesimleriyiz. Çok farklı insanlarız, çok farklı kesimler var ve yüzde 99’uz gerçekten. Zaten başarısı ve bu deneyimin zenginliği de burada.”

Atakan üzerimize yapışan etiketlerden bahsediyor:

“Ben bir bireyim. Doğuyorsun, çocuksun, sonra bir anda okula başlıyorsun Kemalist oluyorsun, din eğitimi geliyor dinci oluyorsun, bir şeyler yanlış diyorsun, toplum için bir şeyler yapmak istiyorsun komünist oluyorsun, anarşist oluyorsun. Bunların hepsi de biziz.

Aynı zamanda biz hiçiz de. Sadece burada yaşayan insanlarız. Bir şeyleri paylaşırken hangi amaçla paylaşıyorsunuz demek o paylaşımın bütün duygusunu yok etmek olur.”

Kullanılmayan ve doğaya çöp olarak dönecek klozeti çiçek saksısı yapan, boyayıp güzelleştiren insanlar odalardan birinde takas pazarı oluşturmuşlar.



Başka bir odada bir geri dönüşüm atölyesi var. Pet şişeler, iplik, makara, günlük hayatta çöpe attıklarımız burada yeniden elden geçirilerek hayat buluyor.

Çocuklar için ayrı bir oda var. Çocukların gelip oyun oynayabilecekleri, türlü aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, gerektiği zaman ağabey ve ablalarından dersleri için yardım alabilecekleri bir oda. Odanın köşesinde de bir penguen usulca dışarıyı izliyor.

Şimdilik elektrik yok. Gaz lambası ile aydınlatılıyor bina. Çay da piknik tüpü üzerinde kaynıyor. İhtiyaçları alternatif yollardan karşılamanın araştırmalarını yapıyorlar.

Atakan: “Alternatifler üzerine çok düşünüyoruz camdan duvar örmek gibi. Gaz lambalarımız var köklere geri dönüş oluyor. Bir güneş enerjisi panelimiz olsun istiyoruz…”

Özetle Yeldeğirmeni Dayanışma Evi’nde Don Kişotlar kimseye zarar vermeden, hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.





Biraz da Gezi Parkı’ndan konuşuyoruz sonra. Birçok insan Gezi direnişinin bittiğini, bir sonuca ulaşmadığını düşünüyor diyorum. İkisinin de bu konuda söyleyecek bir şeyleri var.



Atakan: “Biz zararı aslında kendimize veriyoruz. Gördüğümüz şiddet bizi de kör ediyor. Çok büyük haksızlıklar yapıldı. Biz birbirimizle iletişim kurduktan sonra, bu yaşamın bize ait olduğunu hissettikten sonra, bir şeyleri dışarıdan beklemek yerine kendi bireysel insiyatiflerimizi alıp alışkanlıklarımızı değiştirdikten sonra bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Çok karamsar oluyoruz. Bu karamsarlık biraz da kendi iç dünyamızda hayata yüklediğimiz anlamla ilgili. Renkler var. Burada biz boya yaparken insanlar diyebilir ki işte ‘Bu muydu? Mücadeleyi unuttuk mu?’ Benim için bu. Ama bu boyanın altında çok fazla şey yatıyor.”

Eser: “Gezi’de büyük bir şiddet uygulandı devlet tarafından; ama unutturmaya çalışmak, bu sürecin bittiği düşüncesini yaymak da büyük bir şiddet. Bu şiddet devam ediyor. Orada yaşananlar basit şeyler değildi ve bunların unutturulmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Gezi ile birlikte çok büyük bir zihinsel kırılma yaşandı. Bu birileri bitti dedi diye bitmeyecek kuşkusuz. Kazova işçileri Gezi’den önce başladıkları direnişe Gezi’den sonra işgal etme cesaretiyle devam ettilerse bu sürecin yaşadığını gösteriyor. Biz mahallede aynı insanlar daha önce yine yaşarken şimdi birlikte bu evdeysek bu sürecin devam ettiğini gösteriyor. Gerçekten direnişin bittiğine dair ideolojik bir saldırı sürüyor.

Atakan: “Bir yandan da eğer biz bir şey yapmıyorsak direniş bitti diyebiliriz. Biz bir şey yaptıkça o var olacak. Eğer bazı yollar bizim canımızı acıtıyorsa her zaman farklı yollar vardır. Her zaman beraber sokakta olunamıyor. Bu yüzden bunun sürekliliğini sağlayabilecek mekânlar yaratmamız, başka yollar aramamız lazım. Şu an medya tarafından, iktidar tarafından; her zaman bütün iktidarlar tarafından olduğu gibi inanılmaz bir şiddete maruz kalıyoruz. Ara sıra ruhumuzu tazeleyip dinlendirmemiz lazım. Basit bir örnek vereyim; çöp topluyorduk mesela değil mi? Elden ele yapıyorduk ve o bizi dinginleştiriyordu. Etrafımızı güzelleştirmemiz lazım.”





