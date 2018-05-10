Şekerbank konut kredi faizlerini yüzde 0.98'e indirdi

FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

HANGİ BANKALAR İNDİRİME GİTTİ

Son dakika: Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faizlerini düşürdü

Mehmet Nuri Turan

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle banka ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e çekti.Konut kredisi faizlerinde indirime giden ilk özel banka olan Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılığın tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.Taze, "Bu kapsamda biz tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik.Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gitti. Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.